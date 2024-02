Jhon Arias despierta interés en Europa: Fluminense intenta ahuyentar los pretendientes

Jhon Arias sigue con su nivel al alza en Fluminense. El colombiano tras lo hecho en 2023 comenzó el año el pasado 1 de febrero en el triunfo de los brasileños sobre Bangu por 4-1, partido en el que el chocoano se registró con un doblete.



Ante este buen rendimiento las ofertas siguen y siguen llegando a las oficinas de Fluminense y recientemente rechazó la de un club europeo importante y en el que juega otro colombiano.

Jhon Arias Foto: EFE

De acuerdo con TNT Sports Brasil, el Galatasaray, club en el que juega Dávinson Sánchez, hizo un ofrecimiento por el colombiano para llegar al club turco durante el mercado de invierno, pero los brasileños no la aceptaron por considerarla insuficiente.



No obstante, el medio dijo que los turcos no se rendirán y que enviarán una nueva oferta a Fluminense, ya que para el fútbol de ese país el mercado cierra hasta el próximo viernes 9 de febrero.

Jhon Arias Foto: EFE

Recordemos que Galatasaray continúa en disputa de tres títulos este año como lo son la Liga de Turquía, la Copa y la UEFA Europa League.



Vale señalar que junto a la primera oferta de los turcos, Fluminense también rechazó una oferta por el jugador de parte del Zenit de San Petersburgo, de los colombianos Wílmar Barrios y Mateo Cassierra.



“En alguna parte se dijo que Jhon Arias recibió una propuesta de Rusia. Es verdad. Él no quería ir y entendíamos que tampoco el precio era adecuado. Si hubiera dicho que se quería ir, hubiéramos intentado convencerlo de que se quedara y le habríamos puesto un precio”, dijo Mário Bittencourt, presidente del Fluminense.

EXCLUSIVO! FLUMINENSE NEGA PROPOSTA DO GALATASARAY POR ARIAS!!! 🚨🇭🇺 Os turcos chegaram por um dos principais jogadores tricolores, mas nada feito pela proposta ser BAIXA! Até o dia 9, uma nova proposta pode ser realizada! Vai ou fica? 🗞️@alinenastari pic.twitter.com/MH7YGIy8Nl — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 3, 2024

Por otro lado, el 'Flu' estaría seduciendo a Jhon Arias con uma mejora en su salario, a pesar de que su contrato vence el 30 de junio de 2026. Los brasileños quieren retener como sea al colombiano y están en diálogos con Patriotas para comprar el 50 por ciento restante del pase que hoy pertenece al equipo lancero.

Con información de Futbolred.

