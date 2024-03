Jhon Arias: técnico de Fluminense se rinde a los pies del colombiano

El Fluminense brasileño, que perdió dos títulos en el Maracaná frente al Liga de Quito ecuatoriano, venció este jueves por 2-0 a su verdugo con un doblete del colombiano John Arias, vengó las duras derrotas y conquistó el título de la Recopa Sudamericana.

El conjunto carioca, campeón de la Libertadores, necesitaba de al menos dos goles de ventaja para quedarse con el título tras haber perdido por 1-0 en su visita al campeón de la Sudamericana, y los consiguió en un partido en que presionó todo el tiempo pero en que sólo fue efectivo en los 15 minutos finales.

Arias, figurón

El Fluminense finalmente vengó las humillantes derrotas que sufrió ante el conjunto ecuatoriano en finales de torneos continentales disputadas en el Maracaná, la de la Libertadores en 2008 y la de la Sudamericana en 2009. Urgido de una victoria por al menos dos goles, el Fluminense comenzó presionando desde el primer minuto, con Arias en la punta izquierda y Keno en la derecha surtiendo balones para Germán Cano

Jhon Arias Foto: Efe

Fernando Diniz, el DT, elogió a Arias, quien es una de las figuras del club brasileño y que en la final tuvo mucho qué ver con la victoria.

Jhon Arias Foto: Pablo Porciúncula. AFP

“Cuando llegué aquí era un talento inmenso que solo necesitaba ayuda para darse cuenta de todo el talento que tenía. Poco a poco empezó a reconocer su capacidad y a tener más confianza en su talento. Además de su talento, también es una persona excepcional”, dijo Diniz a ‘Globo Esporte’.

Jhon Arias Foto: Pablo Porciúncula. AFP

Y agregó: "Es un chico muy sensible, culto, inteligente y es uno de los jugadores que mejor me entiende. No fue una conexión fácil. Fuimos, fuimos, fuimos y mejoró. Ayuda al equipo a avanzar y ascender. Está en una curva ascendente y sin parar”.

