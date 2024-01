Jhon Arias es el futbolista colombiano del año elegido por EL TIEMPO

Jhon Arias estaba esperando su momento, su año explosivo, su deslumbrar total. Si alguien tenía algún manto de duda sobre su capacidad, el propio futbolista se encargó de convencer a todo incauto; lo hizo con goles, con gambetas, con la habilidad que demostró en cada partido del año con el Fluminense, que fue campeón de la Copa Libertadores, y con la Selección Colombia en la eliminatoria para el Mundial. Arias tuvo un año mágico, una exhibición de buen juego. Fue el mejor futbolista colombiano del año para EL TIEMPO.



El fútbol de Jhon Arias es explosivo. Una granada en la cancha. Desborda por el extremo derecho con una libertad que él mismo fabrica y que sorprende a sus rivales. No es fácil atajarlo, ni derribarlo ni contenerlo. Es veloz, es intrépido, amaga con facilidad, pasa del perfil derecho al izquierdo o viceversa en cuestión de segundos, tira buenos centros, buenas asistencias, fabrica alguna pared, un pase profundo, o encara hacia el arco con osadía. Así se hizo valioso en el Fluminense que logró ser campeón de América.



En cada partido, Arias desfiló por la cancha con supremacía, por ese carril en el que habita, desde donde hace sus diabluras. En la Copa Libertadores brilló, fue arma de ataque clave en el equipo que dirige Fernando Diniz: anotó 2 goles, se los hizo a River Plate, y fue fundamental en la final contra Boca Juniors; por todo eso quedó en el equipo ideal del torneo elaborado por la Conmebol.



Además, hizo siete goles en la Serie A de Brasil y anotó dos en el torneo carioca. Pero su verdadera importancia estuvo en la fabricación, como buen obrero que es, con ida y vuelta, con sacrificio y con genialidad: fue el fiel escudero del goleador Germán Cano, fue su escolta, su ayudante. Si Cano hizo todo lo que hizo, su montón de goles, fue en parte por la colaboración de este colombiano inspirado.

Colombia vs. Irak. En acción, Jhon Arias (20). Foto: Manuel Bruque. Efe

En el Mundial de Clubes cerró el año con broche de oro a nivel individual. Una nueva exhibición de talento. Sí, su equipo se fue goleado en el duelo contra Manchester City en la final, 4-0, pero Arias hizo de las suyas en el torneo, anotó un gol y se llevó el trofeo de bronce que lo acredita como el tercer mejor jugador de la final.



Arias posó después de la final con esa copa brillante, salió sonriente en las fotos, porque su equipo quería hacer historia; no pudo, pero Arias hizo los méritos.

Los elogios y reconocimientos no pararon. El Observatorio de Fútbol Internacional Cies lo incluyó entre los 10 mejores jugadores en su posición como extremo por la zona derecha, donde se codeó con jugadores de la categoría de Mohamed Salah, el compañero de Luis Díaz en el Liverpool.



Arias fue séptimo en este escalafón con un puntaje de 74,4. Como si fuera poco, quedó entre los finalistas en el Premio Rey de América del diario El País de Uruguay a mejor jugador del año.

Jhon Arias Foto: EFE

El ganador se revelaba esta madrugada (ver recuadro), pero el solo hecho de estar ahí, entre los más votados del continente, ya es otro logro para agregar a su gran año.

Brilló con la Selección Jhon Arias recibió el pase directo al pie, estaba ubicado cerca del borde de la cancha, en la frontera, pegado a la zona derecha, donde mejor vive; desde allí recogió el balón y empezó a avanzar en un trotecito voraz, pelota controlada, mirada al frente, no solo al arco, sino a todo el campo.



Avanzó unos metros y tiró su centro letal, un centro que no era cualquier centro, este hizo que la pelota tomara efecto, una curva hacia adentro, y fuera al área, a la zona donde llegaba libre su compañero Rafael Santos Borré, que no desperdició semejante asistencia y metió un cabezazo feroz.



Arias corrió a su encuentro, fue el primero en abrazarlo, gritando un gol que parecía suyo aunque no lo fuera. Así, Colombia le ganó a Venezuela en la primera fecha de la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026, en un partido sufrido, áspero, pero que se desequilibró gracias a un pase de genio, al pase de Jhon Arias.

Jhon Arias Foto: Efe

En la Selección Colombia Arias ha sido otra pieza fundamental para el equipo que terminó el año invicto y en el tercer lugar de la tabla de la eliminatoria. Arias jugó en diferentes posiciones, demostrando que se acopla a varias zonas, que no es un jugador estático, que en todo lado rinde: con Colombia jugó como interior por la izquierda, como extremo por la derecha y hasta como carrilero.



Y nunca desentonó. Aunque en su posición habitual, la natural, la de extremo derecho, fue cuando más creció su fútbol, como cuando le tiró el centro perfecto a Borré.

Partido a partido, Jhon se creció, se agigantó, hizo de su posición una zona de provecho para el equipo, con un sacrificio admirable y un tanque de gasolina inagotable.



En el partido contra Ecuador hizo su exhibición como carrilero por la derecha, y el puesto no le quedó grande, cumplió a cabalidad, arriba, abajo, cerrando, saliendo. El partido terminó 0-0 y Arias fue uno de los más destacados de Colombia. Contra Brasil, el equipo de su entrenador, Diniz, no pudo jugar por amarillas, y aunque Colombia ganó, Arias hizo falta.

Jhon Arias, en la Selección y en Fluminense. Foto: Efe

Es que se ganó la posición, lo hizo desde la temporada de partidos amistosos, y no ha soltado su puesto, al contrario, en cada partido crece y crece su nivel. Jugó cinco de los seis partidos que van de la clasificatoria.



Le falta el gol con la Selección, pero si los fabrica, todo estará compensado. Su siguiente meta será la Copa América de mitad de año, momento en el que espera llegar con el mismo esplendor para destrozar ese carril derecho y para ser el socio ideal del resto de jugadores de la Selección.



“Estamos en el camino adecuado, con la combinación exacta. Es necesario contar con esa mezcla de ambos grupos. Los resultados y la forma en que se están dando las cosas nos alivian y demuestran que se están haciendo bien las cosas”, dijo luego de que Colombia venció a Paraguay en la fecha 6 de la eliminatoria.



Arias tiene 26 años. Es una persona de palabras sencillas, cortas, suaves, de una voz calma que contrasta con su explosión en la cancha. En Arias nada es arrogancia ni prepotencia, es una persona tranquila, profesional, comprometida con sus labores. Su carrera lo ha llevado por equipos como América, Santa Fe y Fluminense, al que llegó en 2021, siendo su primera y única experiencia internacional.



Allí comenzó a labrar un camino, pero fue el 2023 el año de su explosión total. Su año en Brasil ha sido tan bueno que ya empieza a sonar en equipos de Europa. Versiones de prensa indican que a Arias lo están mirando de cerca equipos de la Premier League, de Francia, Rusia y Escocia.

Jhon Arias Foto: Mauro Pimentel. AFP

El mercado de pases que se viene podría tener ventana abierta para el extremo colombiano, que tiene todas las condiciones para irse a triunfar a Europa.



Jhon Arias termina el 2023 con la cabeza en alto y el pecho inflado. Fue un jugador demoledor, con un juego alegre y explosivo, virtudes que lo llevaron a ganar la Copa Libertadores y a ser elegido el mejor futbolista colombiano del año.

PABLO ROMERO

DEPORTES

