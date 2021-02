Jhojan Valencia dice que su juego se parece al de Wílmar Barrios 

Jhojan Valencia, el volante de 24 años del Deportivo Cali, es uno de los integrantes de la Selección Colombia durante el microciclo que se lleva a cabo en Barranquilla.



En rueda de prensa, el joven jugador habló de sus expectativas. Confesó que sigue de cerca a Wílmar Barrios y que espera segur en la mira de Reinaldo Rueda.

(Le puede interesar: Copa América en Colombia: ¿al fin con público o sin público?)



Diálogo con Rueda: "Hemos tenido la oportunidad de intercambiar palabras con el profe. Lo que nos dice es para aprender, positivo, más esta experiencia que nos permite de disfrutar estos días. Dice que me ha visto bien, que siga por esa senda, sin bajar el ritmo".



Expectativas: "Sabemos que es un proceso, pero vamos bien encaminados. Si el profe dispone de mi en un partido oficial, va a recibir de mi las ganas, no daré un balón por perdido, daré seguridad al medio campo, y atento a cualquier llamado del profe.



Aporte del Cali: "Me regaló lo que me faltaba, confianza, creyó en mí. Tiene buen manejo de grupo, lo ha demostrado. Puedo aportar de la sel a Cali mantener mi nivel, trabajar con humildad, aplicar conceptos del profe Rueda y llevarlos a la cancha".



Experiencia en Unión: "Me dio la seguridad, los minutos, experiencia, gracias a ese proceso llegué al Cali".



Competencia: "Sabemos que tenemos linda competencia con los del extranjero, tenemos que seguirlos y admirarlos por lo que han conseguido en sus equipos y Selección. ahora vamos a estar en la vista del profe, de los medios, y tenemos que resaltar.

(Lea además: Dimayor lanza el 'fair play' financiero: ¿en qué consiste?)



Referente: "Es Wílmar Barrios. Tenemos características parecidas, me gusta su juego y lo sigo mucho. Espero poder formar mi camino hacia la selección en corto plazo".



Práctica: "No hemos hecho fútbol, han sido temas tácticos, teóricos, rondos, circulación de pases que le gusta a él".



DEPORTES