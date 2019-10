El segundo tiempo que se juega Johan Mojica con la Selección

Johan Andrés Mojica Palacio vive una nueva etapa no solo con la Selección Colombia, sino con el fútbol, su todo, su profesión, algo que casi se trunca por una infortunada lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, cuando entrenaba con el Girona, su equipo de la segunda división de España.

Mojica vivió un 2018 de ensueño durante los primeros ocho meses, pues ratificó su buen momento, sus condiciones como futbolista, y con su comportamiento en la cancha dejó atrás las críticas y los interrogantes, y en el Mundial de Rusia fue titular con la Selección Colombia dirigida por José Pékerman.



La primera vez que este caleño defendió la camiseta de Colombia fue en un partido amistoso contra el seleccionado de Bahréin, cuando reemplazó en el minuto 18 de la segunda parte a Juan Fernando Quintero, el 26 de marzo del 2015, y anotó un gol, lo que lo llenó de confianza y alegría.



Luego, estuvo contra Kuwait, el 30 de marzo de ese mismo año. En esa ocasión también fue suplente e ingresó en el complemento por Juan Guillermo Cuadrado.



Hizo parte de los equipos de Pékerman para los partidos de la eliminatoria a Rusia 2018 contra Chile y Argentina, pero no tuvo la oportunidad de ingresar al campo de juego. Sin embargo, no se rindió y siguió trabajando calladamente.



Después de dos años, el DT argentino lo volvió a llamar, lo hizo para el partido amistoso contra Australia, el 27 de marzo, y contra Egipto, pocos días antes del mundial.



Precisamente contra Australia fue titular y jugó los 90 minutos, pero en el segundo juego volvió al banco y entró en la segunda parte.



Pékerman se quedó con su funcionalidad, con la personalidad que tiene y su buen juego, por eso fue tenido en cuenta para el seleccionado colombiano en el mundial; aunque ser titular en Rusia no era una utopía, sí era difícil.

Johan Mojica, defensor colombiano.



Las puertas se le abrieron cuando en un entrenamiento se lesionó Frank Fabra, quien en una práctica se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y fue desafectado del grupo, y en su reemplazo se llamó a Farid Díaz, quien entraba en la pelea por el puesto titular de la Selección con Mojica.



Pékerman se decidió por el nacido en Cali el 21 de agosto de 1992, y Mojica respondió, no desentonó. Estuvo en la derrota de Colombia contra Japón (1-2); luego, en el triunfo sobre Polonia (3-0) y en el 1-1 contra Inglaterra, juego que se perdió por la vía de los penaltis en los octavos de final.



Mojica cumplió. El reto de ser el marcador izquierdo titular de Colombia en Rusia no le quedó grande y se convirtió en una nueva opción para un puesto que siempre ha sido un dolor de cabeza en los seleccionados colombianos.



Regresó al Girona, pero a mediados de octubre sufrió la seria lesión, la que lo ‘sacó del partido’, de la que fue operado con éxito días después.



“Con mi club cumplimos los objetivos y pude estar con la Selección en el mundial jugando todos los partidos. Después, llegó esta lesión que me ha permitido estar con mi familia y enfocarme en otras cosas. Soy un agradecido por lo que he vivido”, dijo a finales del 2018.



No perdió tiempo. Siguió preparándose a conciencia. No falló a ninguna sesión de fisioterapia y, a pesar de lo difícil que fue el camino, siempre pensó de forma positiva.



En marzo, el fútbol colombiano volvió a saber de Mojica. El Girona, en sus redes sociales, registró que el jugador había regresado a entrenamientos. Era como comenzar de cero, pues había perdido la oportunidad de crecer.

El cambio en la dirección técnica del seleccionado colombiano de Pékerman al portugués, Carlos Queiroz, lo puso a pensar, pero al mismo tiempo lo motivó para trabajar más duro en busca de una convocatoria, la que llegó para estos partidos amistosos contra Chile, el sábado pasado, y Argelia, mañana en Francia.



“Estoy con mucha ilusión de venir a aportar todo mi fútbol, todo el profesionalismo que se debe tener ante un llamado a la Selección Colombia”, dijo cuando llegó a Alicante, sede de concentración para el compromiso contra Chile.



Y agregó: “Siempre han estado pendientes de mí, muy agradecido con ellos y con algunos de los compañeros de acá de la Selección. Yo voy muy bien y ahora que estoy acá, contento de haber pasado y superado ese tiempo de la lesión”.



En el 0-0 contra Chile no jugó, pero se ilusiona con tener el aval de Queiroz para el partido de este martes, todo con el objetivo de jugar su noveno partido con la Selección y aumentar una buena estadística, la que dice que Mojica ha sido titular en cinco compromisos, tres veces ha sido suplente y ha defendido la camiseta de la Selección durante 597 minutos.



