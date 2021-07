El árbitro que expulsó a Messi y hoy pita en el partido de Colombia

Jesús Gil Manzano es un español, de 37 años, que en estos días llama la atención en Brasil. Es el árbitro europeo de la Copa América. Un cruce continental como el de Fernando Rapallini, el argentino de la Eurocopa.



Gil Manzano comenzó su carrera como árbitro en las divisiones regionales en 1995. Luego pasó al torneo de la Tercera División, y permaneció allí hasta el 2001. Con una sólida carrear en el ascenso, a los 28 años llegó a La Liga, debutando en un Málaga-Mallorca. Desde entonces, su paso fue tranquilo y ordenado por la primera división, hasta que en enero todas las luces lo apuntaron.



Fue el árbitro designado para el encuentro entre Barcelona y Athletic por la final de la Supercopa de España. Tras un partido intenso, aunque sin sobresaltos, una jugada señalada por el VAR apuntó a una infracción de Lionel Messi y allí se dio algo histórico: Gil Manzano le mostró la primera tarjeta roja al argentino luego de 753 partidos en la primera división ibérica.



Según el informe posterior, el detalle de la expulsión fue el siguiente: en el minuto 120 el jugador argentino golpeó a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado. Finalmente fue derrota de Barcelona por 3-2, y una imagen nunca vista para los catalanes.



Gil Manzano no había visto la acción, pero Hernández Hernández le avisó desde la sala del VAR y, tras revisar las imágenes, mostró la roja directa al rosarino, que se fue sin protestar ante la claridad de su manotazo por detrás en la cara del jugador del Athletic.



El árbitro ya había estado en el centro de la polémica cuando en otras oportunidades expulsó al uruguayo Luis Suárez o a Neymar, pero la acción con el argentino cobró mayor revuelo.



A Suárez lo expulsó el 7 de febrero de 2017, durante el partido de vuelta por las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. En el mismo encuentro Sergi Roberto también se fue expulsado. El uruguayo vio dos amarillas, la segunda por un codazo a Koke, y así se perdió la final.



Ese mismo año, Barcelona visitó a Málaga y el brasileño -que ya tenía una tarjeta amarilla- arrolló a Diego Llorente con una entrada a destiempo y terminó por ser expulsado. Así, el Barça quedó sin capacidad de reacción y no pudo remontar el 2-0.



Por un convenio entre la Conmebol y la UEFA se estableció que árbitros de ambos torneos prestaran sus servicios en las competiciones que este año se disputan paralelamente, por lo que el español Jesús Gil Manzano fue seleccionado para arbitrar en la Copa América.



El español fue el cuarto árbitro designado para el partido inaugural de la competencia en la victoria 3-0 de Brasil frente a Venezuela. Además, dirigió como principal dos partidos: Ecuador vs. Perú y Chile vs. Bolivia. Ahora le tocará el duelo de cuartos entre Uruguay y Colombia.



Gil Manzano es árbitro FIFA desde 2014, cuando se convirtió en el colegiado internacional español más joven de la historia, a los 29 años.



La Nación (Argentina) - GDA