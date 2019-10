Jesurún y Queiroz emiten comunicado

La Federación Colombiana de Fútbol publicó este sábado un comunicado en el que quieren aclarar las palabras de Ramón Jesurún, presidente de la entidad, y Carlos Queiroz, entrenador de la Selección, sobre la ausencia de James Rodríguez en la pasada fecha Fifa.

Sobre el rumor en el que se hablaba que hubo un posible acuerdo entre James Rodríguez y Carlos Queiroz para que el jugador no fuera a los partidos amistosos, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló este viernes y aseguró que sí hubo una charla entre James y Queiroz contradiciendo lo que dijo el entrenador que no hubo un acuerdo.



“Es un tema de conveniencia con el jugador. El profesor Queiroz conversa permanentemente con él. Antes de la convocatoria tuvieron una reunión de tres a cuatro horas y acordaron que era importante que él tuviera un trabajo mancomunado en el Real Madrid y así fue, pero acá no hay un problema de nada, la relación del cuerpo técnico con cada uno de los jugadores es excepcional”, dijo Jesurún entrevista con ‘Antena 2’.



Esta declaración de Jesurún va en contravía de lo que había dicho Queiroz en la rueda de prensa que el convocó el martes previo al encuentro contra Chile, que dijo que no hubo acuerdos.



“Las decisiones son muy sencillas, las tomo después de analizar los jugadores. Todas las decisiones que tomo son la respuesta a una pregunta muy sencilla, qué es lo mejor para el equipo. No hay acuerdos, no hay complicidad. El equipo nacional es mayor que yo", dijo Queiroz.

Este fue el comunicado:

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, y el director técnico de la Selección Colombia de Mayores, Carlos Queiroz, comunican a la opinión pública que:



Las conversaciones privadas entre el técnico y los jugadores son inviolables, reservadas y confidenciales. Éstas están basadas en una confianza inquebrantable y con una confidencialidad absoluta. Nada ni nadie hará romper este vínculo de lealtad entre el entrenador y los jugadores, sea cual sea el precio que se deba pagar.



Queremos reiterar que no es cierto que los jugadores James Rodríguez o Falcao García hayan hecho una solicitud o un pedido especial para no estar al servicio de la Selección Colombia. No hubo, no hay y nunca habrá, acuerdos personales o institucionales, que no sean los que beneficien únicamente los intereses de la Selección de Colombia. En ninguna circunstancia o de cualquier modo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desmintió al director técnico Carlos Queiroz y todas las interpretaciones en ese sentido son erradas y sin sentido.



La claridad, el respeto y la honestidad son valores que siempre deben estar presentes, pero que hoy están inmersos en un mundo impune por la especulación, la mentira y la hipocresía. El nivel de desinformación, creado en torno a un caso que no existe, intentando dividir y crear daños en la armonía, cohesión y confianza entre jugadores, director técnico y presidente de la FCF es triste y lamentable.



