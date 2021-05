La fuerte crítica del DT del América a algunos de sus jugadores

El técnico interino del América, Jersson González, analizó la derrota contra Cerro y la eliminación de la Copa Libertadores. Dice que quedó contento con lo hecho mientras estuvo en el cargo, en espera de que el club oficialice al nuevo DT. Pero también lanzó una fuerte crítica.

No son los nombres, son los hombres, y si uno entra con cero actitud como entraron algunos, no va a pasar nada FACEBOOK

Crítica: "si se puede reforzar bienvenido, si vuelvo a menores, bienvenido… No son los nombres, son los hombres, y si uno entra con cero actitud como entraron algunos, no va a pasar nada… Esto es de entrar y matarse por el América".



Partido: "Un gol tempranero, más error de nosotros. Les dio tranquilidad para meterse atrás. Se podía hacer más. Los cambios no entraron bien, unos sí, otros no. Seguimos en suramericano pero hay que mejorar mucho".



Balance: "Me voy feliz y tranquilo, se hizo bien. Se compitió ante un equipo aplicado.

Destaco la entrega de algunos, Adrián corrió como de 20, Marlon, Andrade, Paz… lo dejan a uno contento".



Conclusión: "No podemos entrar tan dormidos a un partido de Copa Libertadores".





