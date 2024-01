Jenni Hermoso revela amenazas de muerte por caso Rubiales: 'Cuando te vea, te apuñalo'

Jennifer Hermoso revela más detalles sobre el caso Luis Rubiales y su denuncia por una presunta agresión sexual y coacciones, que actualmente investiga la Audiencia Nacional de España.



La campeona con España del Mundial femenino 2023 acudió el 2 de enero a la Audiencia Nacional para declarar ante el magistrado que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Rubiales, inhabilitado por la Fifa, por un delito de agresión sexual y otro de coacciones por lo sucedido tras la victoria en el Mundial de la selección española el pasado 20 de agosto, donde le dio un beso en la boca y luego presuntamente él y su entorno la presionaron.

Luis Rubiales Foto: Fernando Alvarado. Efe

La madrileña vuelve a ser noticia en las últimas por unas explosivas declaraciones que no dejan bien parado ni a Jorge Vilda, exseleccionador de la selección de España, ni a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF.



Hermoso fue la invitada especial para el primer capítulo del programa Planeta Calleja, que se va a transmitir el próximo lunes. Sin embargo, salió un avance en el que revela un nuevo capítulo de la guerra que enfrentó contra los dos hombres más poderosos de la selección, hasta hace unos meses.



La jugadora de Tigres de México encendió otra vez la polémica revelando las amenazas de muerte que ha recibido en las redes sociales por el polémico caso.

Jenni Hermoso y Luis Rubiales Foto: Efe y AFP

Te llegan mensajes por redes sociales y oyes cosas que no son de tu agrado. Me han llegado a decir: 'Como te vea, te apuñalo. O desearme que me rompa las rodillas



“Tras todo lo del Mundial, aumentaron los ‘haters’. Te llegan mensajes por redes sociales y oyes cosas que no son de tu agrado. Me han llegado a decir: 'Como te vea, te apuñalo. O desearme que me rompa las rodillas. Me ha afectado en lo emocional y en la personalidad. Pero también para bien, porque tengo millones y millones de mensajes buenos", dijo.



Ya agregó que no se arrepiente de su decisión: "En todo momento he hecho lo que creía que era correcto. Todas mis compañeras pensamos que hemos hecho algo bonito para la sociedad. Para las niñas, mujeres... Jamás hemos comparado casos con lo que nos ha pasado. Lo que hacemos es tomar esto de punto de partida para no llegar a cosas mucho más graves”.



La jugadora española volvió a apuntar contra Luis Rubiales y explicó que le dañó el mejor momento de su vida tras coronarse campeona del mundo con España.

Rubiales fue citado por un juez a declarar. Foto: Instagram: Jenni Hermoso / Luis Rubiales

Era el mejor momento de mi vida. No tenía ni idea de lo que iba a pasar después



“El ganar el Mundial... no hay nada que pueda superar ese momento. Pues todavía no he podido revivirlo por todo lo que vino después. Me da rabia. Tenemos miles de fotos para seguir recordando que éramos campeonas. Era el mejor momento de mi vida. No tenía ni idea de lo que iba a pasar después", empezó explicando.



Y completó: "Cuando sucede lo del beso, yo sigo. Sigo riendo. Cómo no iba a seguir sonriendo. Me juzgan porque sonreía. Yo no busqué ese momento. No tenía nada pensado. Todo el mundo lo estaba disfrutando, España alucinaba con nosotras. Lo que vino después fue peor, se me posicionó y se me estropeó el mejor momento de mi vida”.



“Denuncié porque seguí mis valores. Me hizo mucho daño. Había que denunciar. No podía admitir que no pasaba nada. Sentí el valor, la fuerza. De que era lo correcto. Mucha gente me dice si he sacado dinero de esto. Hice lo que sentí. Porque lo han sufrido muchas. Yo tuve la suerte de que todo el mundo lo vio. Muchas no han denunciado porque, si yo pasé lo que pasé a pesar de que lo vio todo el mundo, imagina cualquier chica que va a la Fiscalía. Yo lo pasé mal. Si esto sirve para que muchas alcen la voz. Nadie tiene que dictar cómo tienes que sentirte después de algo así. Yo no tengo que ir llorando, mostrando lo mal que estoy. Puedo denunciar, pero seguir mi vida” sentenció Hermoso.

Jenni Hermoso y Luis Rubiales Foto: Efe

Me dijo que por favor hiciera un video, que no pasaba nada. Que lo hiciera por sus hijas, que estaban detrás en el avión llorando



Jenni volvió a insistir sobre las presiones que le hizo Rubiales después del beso, tanto en el avión de vuelta a España, como en días posteriores para que no lo denunciara.



“Hablé con él en el avión. Me dijo que por favor hiciera un video, que no pasaba nada. Que lo hiciera por sus hijas, que estaban detrás en el avión llorando. Le respondí que no iba a hacer eso. Yo no había propiciado nada. Me pedía, por favor, que lo pensara. Se lo pidieron a otra jugadora. Para decir que era un acto de espontaneidad, de efusividad... Luego sufro más presiones".



Y agregó: "En Ibiza siguen, le comunico a mi agencia que hagan lo que sea para que me dejen tranquila. Siguen insistiendo. Luego con familia, amigos. Ya en España hicieron una asamblea y pasó todo. Me han seguido los paparazzi. Estar por la calle y tener que mirar a la espalda a ver si alguien te persigue. Me tuve que ir de Madrid, me voy a Málaga. Tengo que huir cuando yo no he hecho nada”.

Luis Rubiales y Jenni Hermoso Foto: .

Por último, lanzó varios dardos contra su exentrenador en España, Jorge Vilda: “Cuando nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que hablara con nosotras. Decía que era el único momento que tenía para hablar con nosotras, cuando tenía todo el día".



"Desde que empezaba por la primera hasta que llegaba a la última, a veces había jugadoras que se dormían. Hubo jugadoras que decidieron no ir y se perdieron el Mundial. Él siguió y fue campeón del mundo. Había gente que no podía convivir con él”, expresó la jugadora que milita en el fútbol mexicano.

