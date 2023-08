Las jugadoras de la Selección de España, vigente campeona del mundo, compartieron un contundente comunicado, a través del sindicato Futpro, para expresar su inconformismo con la actitud de Luis Rubiales, actual presidente de la Federación, tras toda la polémica suscitada alrededor de los actos de acoso que se presenciaron en la celebración del título en Australia.

​

(Jenni Hermoso desmiente a Luis Rubiales por el beso; Selección de España 'se va a paro').

En la misiva, en la que exponen también la declaración de Jenni Hermoso- jugadora a la que Rubiales le dio un beso sin consentimiento-, aseguran que no jugarán hasta que los dirigentes actuales de la Federación de España dejen su cargo.



Las campeonas del mundo se van a paro

Festejo de España tras ganar el Mundial femenino Foto: Rodrigo Jiménez. Efe

"A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres", se lee en el inicio del comunicado.



"A la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Jennifer Hermoso quiere desmentir rotundamente que consintiera el beso que le propinó don Luis Manuel Rubiales Béjar en la Final de la Copa del Mundo", prosigue el texto.



('El falso feminismo': discurso de Rubiales causa indignación por beso a Jenni Hermoso).



Luego, aparecen las declaraciones de Jenni Hermoso.



"Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", expone la jugadora.



"Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas", indican las futbolistas.



(Gobierno de España contraataca a Luis Rubiales por negarse a dimitir por beso a Hermoso).



"Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas. Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español", remarcan.



"Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes", concluye el texto.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

La postura del Gobierno de España

El Gobierno español en funciones avanzó este viernes que hará todo lo posible para que no continúe ocupando su cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, quien enfrenta varias denuncias ante la Justicia y estamentos deportivos del país por violencia sexual.



La vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones, Teresa Ribera, en declaraciones a los medios, afirmó que van "a activar todo lo que esté en nuestra mano", pues su actuación ha suscitado "una enorme alarma e indignación en la sociedad española y yo diría, en general, en los países occidentales".

