La mayoría de las campeonas del mundo con España reiteraron este lunes "su voluntad de no ser convocadas" con España, tras la lista de la seleccionadora Montse Tomé incluyendo a una quincena de ellas, aunque no a Jenni Hermoso, para los partidos de Liga de Naciones.

Lo expresado en nuestro comunicado" del viernes pasado "deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados", afirmaron las internacionales españolas en un comunicado publicado en sus redes sociales.



El pasado viernes, 39 jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, emitieron un comunicado en el que consideraban que no se daban las condiciones para su vuelta a la Roja tras el escándalo del beso forzado del expresidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, a Jenni Hermoso.



En el mismo, las jugadoras pedían cambios en distintos departamentos de la Federación y desde entonces, no habían vuelto a pronunciarse en público. Pero, este lunes en su estreno como seleccionadora, Montse Tomé convocó a una quincena de las campeonas, así como varias otras firmantes de ese documento.

Explotó Hermoso

Jenni Hermoso, homenajeada en México Foto: Efe y Liga BBVA Femenil

Sin embargo, Hermoso explotó y se pronunció con vehemencia sobre las decisiones de la RFEF. ¿Protegerme de qué? se pregunta.



Luego agrega: "Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido NO ser convocadas", dice.



"Las jugadoras tenemos claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la cual estamos luchando y cómo lo estamos haciendo", agrega.



Finalmente, expresa su apoyo a sus compañeras. Y dice: " Se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme... ¿protegerme de qué o de quién".

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

