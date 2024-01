Jenni Hermoso hace increíble revelación: 'Tocaba dejar la puerta del cuarto abierta'

Jennifer Hermoso vuelve a ser noticia en las últimas horas tras declarar la semana pasada ante el juez de la Audiencia Nacional, que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, por una presunta agresión sexual y coacciones, que "ya todo queda en manos de la Justicia" y que se siente "fuerte".



La campeona con España del Mundial femenino 2023 acudió el 2 de enero a la Audiencia Nacional para declarar ante el magistrado que investiga a Rubiales, inhabilitado por la Fifa, por un delito de agresión sexual y otro de coacciones por lo sucedido tras la victoria en el Mundial de la selección española el pasado 20 de agosto, donde le dio un beso en la boca y luego presuntamente él y su entorno la presionaron.

Jenni Hermoso Foto: EFE

La madrileña vuelve a ser noticia este viernes por unas explosivas declaraciones que no dejan bien parado ni a Jorge Vilda, exseleccionador de la selección de España, ni a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF.



Hermoso fue la invitada especial para el primer capítulo del programa Planeta Calleja, que se va a transmitir el próximo lunes. Sin embargo, salió un avance en el que revela un nuevo capítulo de la guerra que enfrentó contra los dos hombres más poderosos de la selección, hasta hace unos meses.



La jugadora de Tigres de México encendió otra vez la polémica revelando algunas normas inquebrantables que tenía Vilda en las concentraciones de España.

Luis Rubiales y Jorge Vilda Foto: AFP

Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras FACEBOOK

"Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Él decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían", dijo la jugadora en el avance.

La española explicó que en algunas ocasiones la concentración era demasiado estricta y el exentrenador quería estar al tanto de todo lo que hiciera ellas, todo lo que hablaban, incluso todo lo que compraban.



"Cuando nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa", indicó.

Jenni Hermoso y Luis Rubiales. Foto: EFE

Por otro lado, Jennifer Hermoso no dudó en apuntar contra Rubiales y el polémico beso forzado que le dio en la premiación del Mundial femenino. Al ser consultada por las consecuencias que iba a tener por denunciar al directivo de la Real Federación Española de Fútbol explicó que sabía lo que estaba haciendo.



"Sí, y también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento",

