El cerco a Luis Rubiales, el suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se sigue cerrando, luego de que la Fiscalía de ese país presentará este viernes una querella contra el dirigente.

Rubiales enfrentaría cargos de "agresión sexual" y "coacciones" por el beso no consentido a Jenni Hermoso tras el triunfo de la Roja en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

"La fiscal pide que se tome declaración a Luis Rubiales, en condición de investigado, y a Jenni Hermoso como víctima", indicó la Fiscalía en un comunicado.



Rubiales provocó indignación en España y a nivel internacional por el beso que le dio en la boca sin consentimiento a la jugadora de la selección femenina el 20 de agosto, durante la entrega de medallas del Mundial en Sídney, ganado por España.

Luis Rubiales y Jenni Hermoso



"Jenni Hermoso refirió también en su declaración que tanto ella como su entorno más próximo sufrieron una presión constante y reiterada por parte de Luis Rubiales y el entorno profesional de este, para que justificara y aprobara los hechos", agregó la Fiscalía.

¿Cómo se dieron cuenta en el equipo de la gravedad de lo que hizo Rubiales?



En principio, mucha gente no se dio cuenta de la gravedad de los hechos, incluyendo las propias jugadoras de la Selección Española. Una de ellas, Laia Codina, habló del tema en una entrevista en el programa Tot Costa, de Catalunya Radio.



La jugadora del Arsenal dio detalles de cómo se habían enterado del asunto y cómo cayeron en la cuenta de que se venía un tema delicado.



“Al final, realmente, nos enteramos un poco de todo dentro del vestuario”, señaló Codina. “Sabes que la gente está hablando de algo, pero no sabes de qué. Llegamos al vestuario, empezamos a ver noticias”, agregó.



La euforia del título, inicialmente, hizo que las jugadoras no reaccionaran sobre lo que pasó. “Cuando realmente somos conscientes de los hechos que han pasado, y no solamente hablo del beso, sino también del gesto que tiene Rubiales al lado de la reina, cuando somos verdaderamente conscientes es en el autobús”, indicó Codina.



La exjugadora del Barcelona reveló que fue una de las referentes del plantel, después de revisar todo lo que se estaba diciendo, fue la que les recalcó que lo de Rubiales no solo era grave, sino que tenían que reaccionar de inmediato.



“Una de las veteranas nos dice: ‘Ojo, chicas, porque esto que ha pasado es muy serio, es inaceptable y lo tenemos que condenar porque la final no deja de ser un abuso de poder del jefe con una jugadora, que podría haber sido cualquiera de nosotras’”, contó.

Menuda crack Laia Codina. Ella y Cata Coll son las que mejor me caen de la selección campeona del mundo.pic.twitter.com/27wCwpZj20 — Albert Valor (@PLF_2008) September 6, 2023



El dirigente -quien días después se negó a dimitir en un polémico discurso en el que afirmó que el beso fue "consentido" y donde cargó contra el "falso feminismo"-, fue suspendido de su cargo por 90 días por la Fifa.



Hermoso, de 33 años, afirmó posteriormente que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión" cuando recibió el beso, que a su juicio se trató de "un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento".



Con AFP

