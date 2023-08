Los jugadores del Sevilla rindieron homenaje a la campeona del mundo con España Jenni Hermoso, víctima del conflicto desencadenado en el fútbol español por su presidente Luis Rubiales al darle un beso forzado tras ganar el Mundial hace una semana.

En el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el Sevilla cayó por 2-1 ante el Girona. Antes del duelo los jugadores locales lucieron una camiseta con el lema '#seacabó', utilizado en las redes sociales para solicitar la dimisión de Rubiales, inhabilitado por la FIFA este sábado.

Jenni Hermoso afirmó el viernes que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión" cuando recibió el beso de Rubiales, el domingo pasado al término de la final del Mundial de Australia, ganado por la selección española frente a la de Inglaterra.



El Sevilla, vigente campeón de la Europa League, confirmó con su tercera derrota en tres partidos su lamentable arranque de temporada. Es colista de la Liga.



En el otro partido disputado este sábado el Cádiz empató 1-1 con el Almería. Los jugadores del equipo gaditano depositaron al comienzo del duelo una pancarta que decía 'Todos somos Jenni'.

Alexia Putellas. Foto: AFP y EFE



Pues bien. A Hermoso se le vio, después del Mundial, en la celebración del título con sus compañeras en Ibiza, pero poco se sabe de su vida privada.



Nadie habla de eso, pero sí hay indicios de lo que pasa. Tiene 33 años, pero hasta el momento nadie ha confirmado quién es su pareja. ]



Se advierte que la reconocida jugadora Alexia Putellas Segura es la persona que llena su corazón hoy por hoy.



“Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso”, fue el pronunciamiento de Putellas en Twitter, cuando estalló el escándalo.



“Lo mejor está llegando, pero aún queda mucho por hacer. Orgullosa”, escribió Hermoso cuando Putellas ganó el premio The Best 2022.



Pero ninguna de las dos ha tocado el tema y nadie se ha atrevido a confirmar la relación.

