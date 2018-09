Jeison Murillo tiene una nueva oportunidad en la Selección

El central colombiano Jeison Murillo está de nuevo en una convocatoria de la Selección Colombia, casi dos años después de la última vez. El defensor era una de las piezas claves del equipo de José Pékerman, pero dejó de ser convocado. Ahora, para estos amistosos, y con la dirección técnica de Arturo Reyes, el central del Valencia de España regresa y podría ser titular hoy contra Argentina.

“No tuve oportunidad de estar en el equipo por decisiones técnicas. Pero vengo con toda la disposición. Me he entrenado bien, hice la pretemporada y vengo a aportar mi granito de arena”, dijo Murillo cuando se unió a la concentración.



Murillo, que todavía no ha debutado en esta temporada en Liga con el Valencia, jugó su último partido con Colombia el 15 de noviembre de 2016, justamente contra Argentina, cuando Colombia cayó 3-0 en Buenos Aires, en la eliminatoria al Mundial de Rusia. En esa clasificación el central disputó 8 partidos y 720 minutos.



Esperaba paciente la nueva oportunidad y no la quiere desaprovechar. “Dios pone las cosas en su sitio, aquí estoy y ahora tengo que aprovechar la oportunidad. Las cosas llegan cuando tienen que llegar”, dijo.



El defensor de 26 años tuvo actuación en la pasada Copa América Centenario, pero fue en la Copa América de Chile 2015 donde se ganó el puesto de titular de la Selección, siendo la figura del equipo en esa participación. Sin embargo, algunos errores puntuales, sumado a lesiones, lo habían alejado del equipo nacional.



