Jeison Murillo termina este domingo su vinculación con el Barça

Finaliza el mes y finaliza oficialmente en España la temporada 2018-2019. Y con la misma, el Barcelona le pone fin a la vinculación de varios jugadores que no tuvieron suceso con el club catalán.



Entre ellos, el contrato del central colombiano Jeison Murillo, quien muy poca oportunidad tuvo en el plantel titular del equipo culé, que no quiso prolongar su contrato ni la de otros tres jugadores debido a su discreto rendimiento.

Murillo termina su cesión sesión, al igual que Kevin-Prince Botean, mientras que Thomas Vérmele y Douglas Pereira finalizan contratos de larga duración. Igual, los cuatro jugadores no lograron convencer para lograr un cupo en el equipo.

Lo del defensa colombiano fue una cesión muy polémica. Llegó por recomendación del DT Ernesto Valverde, que en su momento advirtió que si no le fichaban a un central, debido a la lesión de los titulares, se vería obligado a improvisar soluciones.



El colombiano llegó cedido del Valencia y apenas contó con una mínima confianza del entrenador. Se va tras haber disputado 293 minutos en apenas cuatro partidos con la camiseta azulgrana.



El central colombiano está tranquilo, porque sabe que su edad, 27 años, y el hecho de tener también pasaporte español le abre puertas en el fútbol europeo. Lo fijo es que en el Valencia no se quedará, ya que el DT, Marcelino, no lo respalda. En equipos de España o Italia podría una vez más acomodarse, luego de su paso por el Inter, el Valencia y el Barcelona.



