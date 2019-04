Murillo, convocado por el Barcelona para el duelo contra el Atlético

El número 17 del Barcelona, Jeison Murillo, no ha tenido muchas oportunidades en el conjunto catalán. De hecho, son pocas las ocasiones en las que el colombiano ha sido convocado. Ante este panorama, el llamado para el partido de este sábado es un bálsamo para el defensor central.



Barcelona y el Atlético de Madrid protagonizan el partido más destacado de la trigésima primera jornada de LaLiga, y probablemente de lo que queda de competición, tras una jornada entre semana en la que los madrileños recortaron dos puntos a los catalanes (empataron 4-4 contra el Villarreal) para ponerse a ocho del liderato.

El Camp Nou recibe el sábado a las 20:45 horas al Barcelona (1º con 70 puntos) y al Atlético (2º con 62), que dirimirán sus opciones por hacerse con el campeonato de LaLiga. Los culés parten como favoritos, no solo porque juegan en su estadio y ante sus aficionados, sino porque no pierden en LaLiga desde noviembre.



Además cuentan con el argentino Lionel Messi, jugador diferencial, y han vencido cuatro de sus últimos cinco partidos. Ernesto Valverde no podrá contar con el chileno Arturo Vidal por sanción ni con el brasileño Rafinha Alcántara por lesión.

En el Atlético de Madrid confían en una victoria que les acercaría al primer puesto, si bien no lo tendrán nada fácil, pues con Diego Pablo Simeone en el banquillo los madrileños nunca han sido capaces de ganar en Barcelona en Liga.



Los colchoneros, que entre semana vencieron 2-0 al Girona en el Wanda Metropolitano, no tendrán sobre el verde al francés Thomas Lemar y probablemente el español Alvaro Morata y el hispano-brasileño Diego Costa tampoco se recuperen a tiempo para el sábado.





