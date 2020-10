Jéfferson Lerma tuvo un premio a su paciencia en la Selección Colombia

Jéfferson Lerma vive los gozosos hoy con la Selección. El martes marcó su primer gol con la camiseta de Colombia, contra Chile en Santiago, y tuvo un rendimiento destacado. Pero en algún momento estuvo a punto de abandonar el fútbol por falta de oportunidades. Lleva cinco años en Europa, en silencio, y cada vez que lo llaman rinde.

Pero no la tuvo fácil, seguro. Lo rechazaron en varios equipos: nacido en El Cerrito (Valle del Cauca), el 25 de octubre de 1994, tocó puertas en Deportivo Pasto y Once Caldas y también intentó probarse en el Bogotá Fútbol Club, sin éxito. Finalmente viajó a Neiva a ver si en el Atlético Huila se fijaban en él.



(Lea también: Falcao habló de su deseo y la Selección Colombia se ilusiona)



Hizo parte de la nómina Sub-20 de este club, pero un día, aburrido de que no le dieran opciones, decidió irse para su casa. De allá lo rescató Álvaro de Jesús Gómez, quien, en 2013, asumió como entrenador del primer equipo, en reemplazo de Néstor Otero. Preguntó por jugadores de las menores que pudieran darle una mano y le mencionaron a Lerma, pero le dijeron que se había ido.



Gómez buscó a Lerma y le dijo que regresara a las prácticas. Incluso le prestó para los pasajes, porque ni eso tenía. Y fue Gómez quien lo hizo debutar como profesional, el 30 de marzo de 2013: jugó el partido completo contra Millonarios, que por entonces era el campeón vigente de la Liga.



Con el Huila alcanzó a jugar 93 partidos, entre Liga y Copa Colombia, y anotó siete goles. Y de allí, sorpresivamente, dio el salto a Europa: inicialmente su destino era el Getafe, pero al final llegó al Levante. Fue una apuesta a futuro: se fijó una clásula en la que, si Lerma jugaba un determinado número de partidos, debía hacer uso de una opción de compra obligatoria, de 900 mil dólares. La meta eran 25 partidos: actuó en 33, 31 de ellos como titular.



(Le puede interesar: Así narraron en la televisión chilena el gol de Falcao García)



Esa primera temporada llamó la atención de Carlos Restrepo, quien por entonces manejaba las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Colombia. Sin haber pasado por ningun equipo jivenil, ‘Piscis’ lo llevó a los Olímpicos de Río y ahí comenzó a hacer parte de los procesos. Finalmente, José Pékerman lo llamó para los amistosos contra Corea del Sur y China, en noviembre de 2017, cuando comenzaba la preparación para el Mundial de Rusia 2018, ya con el equipo clasificado.



Lerma llegó a la lista de 23 para jugar el Mundial de Rusia. Algunos comenzaron a criticar su convocatoria y eso le dio durísimo, a tal punto que pensó en tomar decisiones drásticas.



“A una persona le da por decir que Jéfferson Lerma va al Mundial porque le pagaron al entrenador, yo creo que esas cosas son injustas. Primero, no tienes pruebas de nada, y aparte de eso, a mí nadie me regaló nada, me lo gané con mi trabajo en el Levante y en los amistosos contra Corea y China”, dijo en su momento a Directv Sports.



“Hablé con personas de mi familia y mi representante para decirles que estaba pensando en renunciar a la Selección”, confesó Lerma. Finalmente lo convencieron de no hacerlo. Jugó los cuatro partidos del Mundial, dos de ellos como titular. Después de Rusia 2018, Bournemouth pagó por él 28 millones de euros.



(En otras noticias: Nairo Quintana tomó una decisión sobre su futuro)



La llegada de Carlos Queiroz lo metió del todo en el llavero de la Selección. Solo siete jugadores han estado en todas las listas del portugués: David Ospina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Mateus Uribe, Wílmar Barrios, Luis Fernando Muriel y Lerma, que fue titular y marcó gol en el comienzo de la eliminatoria. Un premio a la paciencia.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes

- Así fue la polémica pelea tras el partido entre Bolivia y Argentina



- ¿Reinaldo Rueda, en la cuerda floja?



- Futbolista murió tras ser golpeado por compañeros por su mal partido