Lerma puso el coraje, la dinámica y un gol: ¡figura!

Como se esperaba, fue un partido más complicado que el anterior, de otra exigencia, un partido para no parpadear, para luchar y pelear hasta el final. Colombia lo hizo y cuando iba abajo en el marcador apostó todo por lograr el empate. Demostró ambición.



Jefferson Lerma fue el mejor hombre de Colombia, no solo por el gol que anotó, el primero, sino por su doble trabajo, el de ida y vuelta, de romper y construir, de desbaratar y organizar. Un todo terreno que empujó este valioso empate en Santiago.



Camilo Vargas: en el primer gol de Chile no tiene responsabilidad, fue un penalti y nada que hacer. En el segundo salió algo tímido para no derribar a Alexis Sánchez. Metió la mano con temor, y perdió ese duelo. Pero era un riesgo. (6)



Stefan Medina: su viveza le permitió recuperar la pelota; con su panorama atacó y con

su precisión tiró un centro perfecto para Lerma en el primer gol. Fue el autor intelectual de ese tanto. Lastimosamente, se lesionó y se fue a los 28 minutos. Lo hacía muy bien. (Sin calificación)



Jeison Murillo: fue el reemplazo de Yerry Mina y lo hizo con coraje y entrega. Tuvo mucho trabajo para cubrirle la espalda a Mojica y para no perder los duelos. (6)



Dávinson Sánchez: tuvo un par de desatenciones, como en el segundo gol cuando falló toda la defensa. En general cumplió en sus tareas defensivas. (6)



Johan Mojica: su decisión ofensiva fue vital; gestó la primera oportunidad de gol y fue clave en el tanto del empate. Pero en defensa le costó, en una zona que, se sabía, era de peligro. En el segundo gol se ve colgado, lejos de su rival, lejos de llegar a un cierre que no hizo. Eso sí, tuvo mucho desgaste. (6)



Juan Guillermo Cuadrado: la lesión de Medina lo obligó a cambiar a lateral, a cumplir tareas defensivas. Falló en el segundo gol. Sin embargo, cuando Colombia se adueñó del partido, fue arma de ataque. (5)



Wílmar Barrios: tuvo un partido de mucha exigencia, de pelear y luchar en medio de los leones chilenos. No se amilanó y dio batalla, aunque no estuvo preciso en las entregas. (6)



Jefferson Lerma: amarró el puesto de titular, por si había dudas. Anotó el primer gol con una definición exquisita de cabeza, como el más curtido goleador. Metió, pegó, casi hace otro gol, braveó a Vidal. Y cuando Colombia perdía, organizó y nunca se dio por vencido. Fue la figura. (8)



James Rodríguez: tuvo menos libertad que contra Venezuela. Su tarea era clara, tenía que tapar la salida chilena y esa preocupación amarró su talento en la primera parte. Cuando Colombia perdía, asumió su rol de liderazgo, se movió por donde quiso y empujó al equipo en busca del empate. (6)



Luis Fernando Muriel: pasó problemas, no pudo tapar la salida chilena por esa banda. Le costó ese doble trabajo de sacrificio. (4)



Duván Zapata: con toda su potencia intentó desgastar a la defensa de Chile; sin embargo, no recibió con claridad para poder rematar al arco. Su desgaste fue importante pero no determinante. (5)



Steven Alzate: entró por Medina al minuto 28 PT. Demostró su talento y su personalidad. Un jugador de mucha dinámica y sacrificio. (6)



Alfredo Morelos: entró por Muriel al minuto 6 ST. Su papel fue clave para generar desgaste y para tapar la salida del rival por la banda. Se mostró solidario y con sacrificio. (6)



Falcao García: entró por Barrios al minuto 26 del segundo tiempo. Entró para ser héroe, para demostrar su eficacia y su olfato goleador. Estuvo en el lugar y en el momento indicados para empujar la pelota. (Sin calificación)



