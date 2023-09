El presidente de La Liga, Javier Tebas, definió este miércoles en Buenos Aires al caso Rubiales como el "mayor daño reputacional de impacto" en la historia del fútbol español "a nivel institucional y del país".



"A nivel de fútbol español es el mayor daño de impacto reputacional que hemos tenido en la historia y, a nivel de país, también. Hay más de 130.000l noticias digitales sobre Luis Rubiales y todas en la misma línea, nunca ha habido un impacto de tal nivel", dijo Tebas durante su participación en el 'Sports Summit Leaders', organizado por el diario deportivo Olé.



La selección femenina de España se consagró campeona del mundo el 20 de agosto en Sídney, un hecho histórico ensombrecido por el beso que dio Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la centrocampista Jennifer Hermoso.



"Más allá de la figura de acoso sexual o no. Es inconcebible, impresentable y bochornoso que un jefe pueda pedirle a una empleada, agarrándola de la cabeza, 'dame un pico' y diga lo que diga la empleada -porque es su jefe y no tiene tiempo de reacción- celebrando un título del mundo, te lo intente justificar diciendo que tiene consentimiento”, remarcó el directivo de La Liga.

Jenni Hermoso denuncia a Luis Rubiales

La futbolista formalizó este miércoles su denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Rubiales como víctima de un presunto delito de agresión sexual. "El señor Rubiales tiene que saber que no puede agarrar a una jugadora como un saco de patatas. Tiene que saber que no puede agarrar a la reina del hombro y ya no digo del espectáculo de tocarse los genitales en un palco. Apunta a una conducta de cómo entiende la vida hacia las mujeres. No me sorprendió”, agregó.



Rubiales, tras la victoria de España por 1-0 frente a Inglaterra, terminó festejando el título agarrándose los testículos mientras se encontraba en el palco de honor del estadio Accor, en compañía de la reina Leticia y la infanta Sofía.



"No dimite porque cree que no hizo nada malo y eso es peor todavía. No se ha dado cuenta de que lo critican, no sabe dónde está el trato de la dignidad con la mujer y vulnera la relación jefe-subordinada. Tú no puedes hacer eso jamás", subrayó Tebas.

Con información de Efe

