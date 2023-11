Presidente Milei incidirá en elecciones en Boca: ¿amenazados 'Chicho' y Bermúdez?

La elección de Javier Milei como presidente de Argentina tendrá impacto en el fútbol argentino y particularmente en las próximas elecciones que se adelantarán en Boca Juniors, uno de los clubes más populares del país.

Con las listas definidas para las elecciones en el club del próximo 2 de diciembre, se espera que la llegada de Milei pueda repercutir en el resultado electoral Xeneize.



Se sabe que MIlei le da un impulso inmediato a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente de Boca, en una candidatura alternativa a la lista oficialista, liderada por el exfutbolista Juan Román Riquelme, cuyos hombres de confianza son los colombianos Mauricio Serna y Jorge Bermúdez.



El diario Olé analiza, respecto a esta contienda, "poniendo en la balanza no solo cómo(Macri) el ex presidente de Boca y de la Nación fortaleció su liderazgo político tras superar la dura derrota de su partido en las elecciones generales, sino también por el conocido vínculo que siempre unió a Juan Román Riquelme con Sergio Massa, el gran perdedor".



“No puedo abandonar a Boca a la arbitrariedad, al autoritarismo, a la prepotencia. Por ese camino, nuestro querido Boca no tiene futuro”, dijo Macri en su batalla contra Riquelme.



Macri fue presidente del club entre 1995 y 2007, 12 años en los que convirtió a Boca en uno de los equipos más ganador del fútbol sudamericano. El dirigente fue uno de los primeros en felicitar a Milei por su victoria en la contienda electoral del país gaucho, ratificando su cercanía estratégica.



Alrededor de 98 mil socios de Boca juniors están habilitados para votar en estas elecciones que elegirán a sus dirigentes. Juan Román Riquelme será el candidato a presidente y Jorge Amor Ameal, actual mandatario, irá de vicepresidente. Por su parte, Andrés Ibarra, exministro de Modernización de la Nación y exgerente general de Boca, irá por la presidencia acompañado por Mauricio Macri como vicepresidente.



Milei anticipó que promocionará la llegada de las sociedades anónimas para las instituciones deportivas en el Argentina, un modelo de capitales privados que está prohibido por ley en Argentina, donde los clubes funcionan desde hace más de 100 años como sociedades civiles sin fines de lucro.





