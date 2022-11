El Mundial de Qatar 2022 está cerca de comenzar. El 20 de noviembre será inaugurado y el primer partido lo disputarán el seleccionado local y Ecuador, pero varios son los jugadores que se han caído de la convocatoria por lesiones y por disciplina.

Uno de los listados que no se ha revelado es el de México, selección diridiga por el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, pero antes de que se dé a conocer ya se sabe que Javier ‘Chicharito’ Hernández no será convocado a la Copa Mundo.



El periodista José Ramón Fernández dio a conocer la verdadera razón por la que el delantero, que juega en la MLS, no hará parte del equipo.

Dos prostitutas en el hotel

Según el comunicador, Hernández fue protagonista de un bochornoso hecho en una de las concentraciones del grupo en Nueva York.



Se advierte que Javier Hernández está fuera por haber ingresado a dos prostitutas al hotel de concentración.



"El ‘Tata’ nos confesó que 'Chicharito' ingresó dos prostitutas’, en un viaje a Nueva York y se acabó. El grupo lo rechazó porque comprometió a los futbolistas con sus mujeres. Hicieron una orgía", confirmó el periodista Fernández.



Reveló que ‘Chicharito’ no ofreció disculpas a tiempo y le negó todo al técnico, pero no le creyó y lo dejará por fuera del listado.



"Un grupo se opuso inmediatamente, 'Chicharito' no supo pedir perdón a tiempo. Martino habló con él, pero 'Chicharito' negó todo. El chico que se encargó de mover todo el asunto, que trabaja en la Federación, fue despedido”, confirmó José Ramón Fernández en una entrevista que ofreció a la Revista Proceso.



México está sembrado en el grupo C con Argentina, Arabia Saudita y Polonia, pero 'Tata' Martino dará la lista oficial de convocados para estos partidos hasta el 14 de noviembre.

