'Como integrante de las Farc': Javier Hernández revela por qué no pudo viajar a EE. UU.

Conocido por miles de colombianos, Javier Hernández Bonnet es uno de los periodistas deportivos más queridos del país y quien ha estado en los eventos más importantes del mundo del fútbol.



Sin embargo, el comunicador no pudo asistir al sorteo de la Copa América en Estados Unidos, que se jugará en 2024, debido a que cuando fue a sacar la visa apareció como supuesto exintegrante de las Farc.



El extraño suceso que vivió el periodista escaló hasta el anterior alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.



Resulta que según contó Hernández Bonnet en Blog Deportivo, él estaba haciendo los trámites para ir a cubrir el evento, ya que la visa de turismo no sirve para realizar esta función.

Cuando llegó a hacer el trámite, aparecía como un supuesto integrante de las Farc. De hecho, la embajada le dijo que estaba en la base de datos como miembro de las extintas Farc, guerrilla que se sometió al proceso de paz en el 2016.



"Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo", relató Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo.

Tras la noticia, el Javier Hernández Bonnet decidió comunicarse con el anterior alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, para que él realizara una carta aclarando ante Estados Unidos que él no era un miembro de las Farc.



"El tema de visas cómo es de complejo. Me tocó escribir una carta para que el comisionado de Paz le entregue a la embajada, porque esto ya no depende de uno. Yo viajaba mañana para el sorteo, cuando me dicen: 'Usted es fariano'", añadió al citado medio.

Y enfatizó: “Le pido al comisionado de paz que le envié al consulado de Estados Unidos, mandar un certificado que yo no he sido parte de ningún proceso de desmovilización”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

