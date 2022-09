"Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol

La vida no es la misma

No es la misma sin fútbol, fútbol

La vida no es la misma sin fútbol, eh-eh-eh...".

El coro, muy popular entre los futboleros, hace parte de una de las canciones más famosas del cantante mexicano Jáuregui, el rockero que le canta al fútbol.



Jáuregui es un cantante que ha hecho carrera interpretando letras de la cancha, de las tribunas, del barrio, de la pelota. Sus composiciones hablan de esa pasión.



'Campeones' y Héroes' son otros de los reconocidos temas del artista que ha hecho del fútbol su inspiración para hacer música.



En Argentina fue bautizado como el inventor del Fulrock. Sus canciones son populares en diferentes estadios de Latinoamérica y en programas deportivos en todo el continente, también en España.

Jáuregui, en Colombia

Jáuregui, artista mexicano. Foto: Oficina de prensa Jáuregui

El artista llegó este jueves en la noche a Bogotá, como parte de una agenda de conciertos que tendrá en la ciudad.



Su primera presentación será este viernes en Parrila Santiago del Estero, el restaurante del exfutbolista Omar Pérez, en Chía (cupo limitado).



Será un desconectado en el que Jáuregui compartirá con sus seguidores más fieles.



Bogotá es mensualmente la quinta o sexta ciudad en el mundo que más reproduce la música de Jáuregui en las plataformas musicales, según datos de la oficina de prensa del artista.

Feliz cumpleaños @clubleonfc 78 Aniversario.

Rola Jauregui "La vida no es la misma sin Leon" digo sin fútbol...

