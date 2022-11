El atacante de la Real Sociedad Takefusa Kubo es uno de los futbolistas más destacados de la convocatoria anunciada este martes por Japón para el Mundial de Catar, en la que los "samuráis azules" se medirán a España en fase de grupos.

Junto a Kubo hay otros futbolistas con presencia importante en ligas europeas como Daichi Kamada (Eintracht Fráncfort), Wataru Endo (Stuttgart), Takumi Minamino (AS Mónaco) o Takehiro Tomiyasu (Arsenal), según la lista hecha pública hoy por el seleccionador nipón, Hajime Moriyasu.



"He hecho la mejor y más completa selección posible, dando importancia a nuestro trabajo juntos hasta ahora, a la situación de los jugadores en sus clubes y a cómo planeamos jugar en el Mundial", dijo Moriyasu.



El técnico señaló la "extrema dificultad" para confeccionar el listado debido al número de jugadores válidos en cada puesto para su convocatoria, en la que destacan ausencias de habituales con la selección como Kyogo Furuhashi o Reo Hatate (ambos en el Celtic FC), Genki Haraguchi (FC Unión Berlín) o Yuya Osako (Vissel Kobe).



Los antes mencionados Kubo y Kamada están entre los 19 del total de 26 convocados que debutarán en una competición mundialista.



Entre los más veteranos están el capitán Maya Yoshida (Schalke 04) y Hiroki Sakai (Urawa Reds), que afrontan su tercer mundial, mientras que para el guardameta Eiji Kawashima (RC Estrasburgo), de 39 años, y para el lateral Yuto Nagatomo (FC Tokio), de 36, será la cuarta cita.



Moriyasu, no obstante, podría verse obligado a hacer algún cambio de última hora antes de que la selección nipona viaje a Catar, debido a los varios jugadores convocados que han sufrido lesiones recientes -entre ellos Kubo- y a que en muchas ligas europeas se compite hasta una semana antes del Mundial.



Los "samuráis azules" tienen previsto un partido amistoso contra Canadá el próximo día 17 en Dubái, antes del Mundial.



Japón disputará su primer partido de la competición el grupo E el día 23 contra Alemania, y posteriormente se enfrentará a Costa Rica el 27, y a España el primero de diciembre.

La lista

Porteros: Eiji Kawashima (RC Estrasburgo, FRA), Shuichi Gonda (Shimizu E-pulse, JP) y Daniel Schmidt (Sint-Truiden, BEL).



Defensas: Yuto Nagatomo(FC Tokyo, JP), Maya Yoshida (Schalke 04, ALE), Hiroki Sakai (Urawa Reds, JP), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale, JP), Miki Yamane (Kawasaki Frontale, JP), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach, ALE), Yuta Nakayama (Huddersfield, ING), Hiroki Ito (Stuttgart, ALE), Takehiro Tomiyasu (Arsenal, ING).



Centrocampistas y delanteros: Gaku Shibasaki (Leganés, ESP), Wataru Endo (Stuttgart, ALE), Junya Ito (Reims, FRA), Takuma Asano (Bochum, ALE), Takumi Minamino (AS Mónaco, FRA), Hidemasa Morita (Sporting Lisboa, POR), Daichi Kamada (Eintracht Fráncfort, ALE), Yuki Soma (Nagoya Grampus, JP), Kaoru Mitoma (Brighton, ING), Daizen Maeda (Celtic FC, ESC), Ritsu Doan (Freiburg, ALE), Ayase Ueda (Círculo de Brujas, BEL), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf, ALE), Takefusa Kubo (Real Sociedad, ESP).

