Japón destapó las carencias de una Alemania que antes de empezar tapó sus bocas ante los informadores gráficos en señal de protesta por no poder lucir el brazalete 'one love' y que, luego, fue silenciada en el césped y castigada por no sentenciar cuando pudo y carecer de la pegada de antaño.

Los nipones consiguieron así uno de los grandes triunfos de toda su historia y la segunda gran campanada de Qatar 2022 tras la victoria de Arabia Saudí sobre Argentina.



Parecía que un penalti un tanto inocente del meta de Japón y la frescura del joven Jamal Musiala iban a impulsar a Alemania a un triunfo imprescindible en la lucha por los octavos antes de medirse el domingo a la selección española.

👏 ¡Los japoneses 🇯🇵 volvieron a dar ejemplo!



Se quedaron recogiendo la basura del estadio tras la victoria histórica vs. #GER.



©️ Marca registrada de gente ejemplar, ¡VAMOS #JPN!#CatarEnDIRECTV | 📸 @titopuccettic pic.twitter.com/fVighNrcUT — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) November 23, 2022

Un ejemplo



Quedó demostrado que la 'Mannschaft' no es ahora mismo la octava maravilla pese a su solvente clasificación para este Mundial de Qatar.

Acaban de vencer a Alemania, en el que seguramente es el triunfo más importante en la historia del fútbol japonés. Pero como siempre hacen, antes de irse a celebrar, los hinchas japoneses limpian las tribunas del estadio. Mucho respeto hacia los Nipones. pic.twitter.com/HaoQEc0dEY — Juez Central (@Juezcentral) November 23, 2022



Pero con la base del Bayern Múnich, el equipo del que llegó a la selección Flick, es un conjunto poderoso en lo físico y con fútbol y la ambición de siempre.

