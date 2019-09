Janeiler Rivas, el colombiano que aún no cree que su DT es Maradona

Janeiler Rivas ha mirado la foto una, dos, tres, diez veces. Le parece mentira que él sea el protagonista, que esté ahí, de pie, de perfil, sudado, con la cara seria –ahora confiesa que lo que estaba era nervioso, tímido, sin saber qué decir, qué responder o a dónde mirar–, mientras el mismísimo Diego Armando Maradona, mucho más bajito que él, lo miraba directo a los ojos brillantes, le tomaba el brazo de manera casi paternal y le hablaba por primera vez.

Janeiler mira la foto y le parece un montaje. Eso fue el domingo 8 de septiembre, el día de la presentación de Maradona como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, en Argentina. Janeiler aún no se lo cree. Piensa que eso no ha pasado, que no es real. Una y otra vez se pregunta cómo fue posible que el fútbol lo haya puesto a él en ese lugar, en ese club. Que de repente, una mañana cualquiera cuando se alistaba para entrenar, como todas las mañanas, para recuperarse de una lesión que no lo ha dejado jugar, le llegara la noticia más importante de su carrera –primero como un rumor, después como una certeza–, que iba a ser dirigido por uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial



“Aún no lo puedo creer. Tiene que ser un sueño. Solo sé que soy el más afortunado de todos en el equipo”, dice Janeiler y se ríe, no para de reír, es una risa nerviosa.

La foto se la tomaron en el estadio de Gimnasia, cuando Maradona fue presentado ante más de 20.000 personas, cuando todos se dieron cuenta de que era verdad. De fondo se ve desenfocada la apasionada hinchada, que ese día gritaba cánticos ensordecedores que Janeiler ni entendía, porque estaba obnubilado con la presencia de Maradona, al que tenía justo en frente, a escasos metros, de cachucha blanca e indumentaria azul oscura del club, y que no le soltaba el brazo izquierdo.

“Esa foto es para enmarcar, ja, ja, ja”, dice.

Desde entonces, todo ha cambiado en su rutina, y en el día a día del club, un equipo popular de Argentina que pasa momentos difíciles, pues es el último en la tabla de posiciones, que tiene la amenaza del descenso y que acudió a Diego para que lo saque del túnel, para que lo salve.



El ambiente se ha ido tranquilizando. Pero, en todo caso, la presencia de la prensa es masiva, y de la gente, hinchas y curiosos que merodean la sede del club, porque nadie se quiere perder un instante de lo que pasa en ese club en el que Diego Maradona ya dirigió su primer partido, que perdió contra Racing de Avellaneda, 1-2, la semana pasada –mañana juega contra Talleres de visitante–, y que Janeiler no pudo jugar por su lesión, aunque dice que ya está listo, que esta semana ya se sumó al resto del equipo, recuperado, y está que se juega.

Janeiler Rivas, durante un entrenamiento. Foto: Gimnasia de La Plata

–¿Pero qué era lo que le decía Diego ese día de la presentación?



–Je, je. Es que soy el más afortunado de todos.



–¿Pero por qué?



–Porque al final de los entrenamientos él se le acerca a cada uno, pero siento que a mí como que me va motivando más. Ese día yo estaba haciendo trabajo diferenciado por mi lesión, y él se me acerca, me coge el brazo y me habla, y yo no lo podía creer, yo, un tipo normal corriendo aparte de todos, y me dijo que me recupere lo más rápido posible de mi lesión, y es ahí cuando me toman la foto. Aún no lo puedo creer.

‘Como un dios’

El grupo estaba reunido en círculo, todos escuchaban las indicaciones de Maradona, que no paraba de alentarlos, de lanzarles frases de batalla. Fue el día de su apoteósica presentación como el nuevo entrenador de Gimnasia. Era el final del entrenamiento. Entonces, Diego hizo una pausa y caminó hacia el espigado Janeiler, al que le dicen de apodo Chiquito, y que no sabía si reír o llorar, o salir corriendo. Maradona lo miró hacia arriba, como quien mira un rascacielos, y luego le dijo muy serio, como si estuviera bravo: “Yo con vos no me peleo”, bromeó, y todos los jugadores soltaron la risa.



Janeiler Rivas es colombiano, tiene 31 años, 1,98 de estatura, es defensa central, ha jugado en equipos como Chicó, Huila, Millonarios, con el que fue campeón, fue al fútbol de la India, una travesía que, dice, lo enriqueció, y ahora está en Gimnasia, viviendo esta revolución.



–¿Qué es lo que más lo ha impactado con la llegada de Diego Maradona?



–La verdad es que lo que ha generado es impresionante, a nivel mundial. Lo estamos viviendo como si fuera un sueño, algo extraordinario. Para nadie es un secreto que acá en Argentina él es casi, casi como un dios, y me imagino que tenerlo tan cerca debe ser para ellos, los hinchas argentinos y mis compañeros, como cumplir un sueño. Para mí lo es.

Janeiler Rivas, jugador colombiano. Foto: Gimnasia de La Plata

Janeiler recuerda que el día de la presentación la gente gritaba y hasta lloraba con solo ver de cerca a Maradona, y que Diego lanzaba saludos como si quisiera abrazarlos a todos. Janeiler nunca había vivido algo parecido. La vida le ha cambiado. Ahora, todos los días recibe llamadas, de periodistas que quieren saber cómo ha asimilado esta noticia, pero sobre todo, llamadas de sus amigos más cercanos y familiares, los incondicionales que están lejos, porque en Argentina él vive solo en un apartamento. Todos los días le preguntan qué dijo Maradona, cómo lo miró Maradona, que si se rió Maradona, que si se puso bravo Maradona, incluso, que si Maradona es muy bajito…



“Hay que ganar por la gente”, es la arenga que más les ha dicho Diego en estos primeros días de entrenamientos. Janeiler ya la tiene interiorizada. La llegada de Maradona le aumentó la ansiedad por volver a jugar tras un desgarro que ya superó, quiere que Diego lo vea, que le enseñe, que lo guíe. No le quiere quedar mal.



–Uno con solo verlo se motiva y quiere salir corriendo a entrenar y a jugar –dice.



–¿Y qué espera aprender de él?



–Uy, lo más que pueda. Es que él tiene muchísima experiencia, eso se le nota por encima, que tiene calle, vestuario. Tengo que aprovechar al máximo.



–Y no llegar tarde a los entrenamientos…



–Jamás. Siempre soy de los primeros. Los que lleguen tarde, que se aguanten el regaño, je, je, je.

Romper el hielo

El primer día fue extraño. El equipo esperaba en el camerino y nadie hablaba, nadie hacía el chiste, nadie cantaba. Un silencio sepulcral invadía la atmósfera. Solo se cruzaban las miradas tímidas, tal vez emocionadas. A Maradona todos lo han visto jugar, en videos. Janeiler, por ejemplo, recuerda sus hazañas y sus gambetas, lo que más le admira. Quizá en esos recuerdos estaba cada jugador cuando, al fin, Maradona apareció en el vestuario, a paso lento y muy serio. Nadie hablaba, no querían ni respirar. Pero Diego fue dibujando una sonrisa y de inmediato rompió el hielo, con su discurso, con sus frases de que el equipo puede salir de este momento y superarse, y con sus bromas; entonces, el vestuario se transformó.



Hasta ahora empiezan a conocerlo. Janeiler dice que después de la derrota contra Racing, lo vieron con rabia. Pero que era una rabia general del equipo, y que cuando pasó, Diego empezó a motivarlos para recuperar el ánimo y pensar en la pronta victoria. “Por la gente”, repite.



“Es un tipo muy humilde para todo lo que es. Eso me parece. Se le acerca mucho al jugador y le habla, le dice cositas y uno tiene que escuchar y aprender. Era algo que necesitábamos. Ya está acá y hay que aprovecharlo, responderle”, relata Janeiler, que espera que mañana sí se le dé la oportunidad de jugar.

En los primeros días, incluso, nadie se atrevía a pedirle una foto personal a Maradona. El respeto mantiene las distancias. Janeiler cree que cuando se anime el primero, todos van a correr a hacer lo mismo. Es cuestión de días, mientras cogen más confianza, mientras se dan cuenta de que el sueño es real, que lo tienen ahí, en frente, y que con él van a intentar salir de la crisis.



–Pero usted ya tiene su foto con él, y debe valer oro.



–Claro, es una foto histórica para mí. Quedé registrado junto a Maradona. Lo dicho, soy un afortunado –dice y suelta otra carcajada.



