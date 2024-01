Jaminton Campaz, de héroe a villano, toma drástica decisión con su futuro

El mediocampista colombiano Jaminton Campaz regresa al Gremio de Brasil tras no llegar a un acuerdo para su permanencia en Rosario Central de Argentina, equipo en el que brilló la temporada pasada, informó este lunes el club de Porto Alegre.

"Rosario Central ejecutó la compra del 50% de los derechos económicos del volante ofensivo Jaminton Campaz, como estaba previsto en la opción del contrato de préstamo del atacante", indicó el 'tricolor gaúcho' en un comunicado.

La determinación

Pero el jugador y el club argentino no llegaron a un entendimiento para un nuevo contrato y, de esa forma, Campaz regresa al Gremio, actual titular de su vínculo federativo", agregó.



Campaz, de 23 años, dos veces internacional con la selección de Colombia, protagonizó una de las novelas del actual mercado de fichajes de Sudamérica.



El cafetero fue una de las figuras de los 'Canallas' de Miguel Ángel Russo en el título de la Copa de la Liga argentina, obtenido en diciembre. Desde su llegada a Rosario, en febrero de 2023, disputó 43 partidos, anotó 10 goles y dio nueve asistencias.



El movedizo mediocampista -puede ser extremo o media punta- retornará al Gremio de Porto Alegre (sur), que lo compró al Deportes Tolima de Colombia en agosto de 2021. Con los tricolores jugó el Brasileirao de ese año, en el que cayeron a segunda división.

Jaminton Campaz. Foto: AFP

La temporada siguiente hizo parte del plantel que selló el regreso a la primera categoría.

Campaz se unirá el martes a los trabajos de pretemporada del equipo que dirige Renato Portaluppi, que sorprendió al conseguir el subcampeonato de la liga de 2023, afirmó el elenco.



Gremio disputará desde abril la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y el Brasileirao. El sábado debutará en el torneo del estado de Rio Grande do Sul (Campeonato Gaúcho).

