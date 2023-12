Jaminton Campaz: de estar al borde de la muerte, a ser estrella en Rosario de Argentina

Jaminton Campaz tiene una historia de vida 'como de película'. Su fútbol ha enamorado a toda la parcialidad de Rosario Central y su nombre causa pánico en sus rivales, quienes no saben cómo detener a un jugador que vive el mejor momento de su carrera deportiva.



Pero nada ha sido fácil para el jugador de 26 años de edad, en su época de niño tuvo experiencias difíciles debido a la violencia que padecía su ciudad, los sacrificios que tuvo que hacer y las negativas que recibió en el fútbol.

Jaminton Campaz Foto: Tomadas de TNT Sports

Campaz creció en Chontal de Tumaco, una región en donde mandaba la violencia: "Por allá andan matando mucho”, explicó. Sin embargo, ese mundo nunca le fue atractivo porque el fútbol 'corría por sus venas'. Su mamá Betzabet fue arquera del equipo de Tumaco, u hermano Mike jugó en Guinea Ecuatorial y su primo Carlos Darwin Quintero ha tenido una gran trayectoria en Colombia, México y Estados Unidos.



En su niñez se desempeñó como pescador para ayuda económicamente a su familia, pero estuvo cerca de morir tras ser picado por una culebra, reveló en una entrevista con El Espectador.



“Una vez me picó una culebra y se me puso el pie rojo, y estábamos bien mar adentro, entonces don Alirio, un señor que ya se murió y que iba a veces con nosotros, me apretó fuerte para sacarme el veneno y me curó”, dijo.

Y agregó: “Como pescador eran jornadas largas, de mirar al cielo despejado y no moverse mucho para ahorrar fuerzas, porque a la madrugada tocaba tirar duro de la red para recoger lo que habíamos pescado".



Su pasión era el fútbol, desde muy joven sabía que ese iba a ser su destino en la vida: "Era lindo jugar en la arena porque podía correr más rápido”.



Por eso, su mamá lo envío a buscar fortuna en las categorías inferiores del Deportivo Pasto, pero no pudo mostrar su talento por un papel que se le olvidó firmar a doña Betzabet.

Un tío intentó que formara parte del America de Cali, pero ese tampoco era el lugar que la vida le tenía preparado para brillar. Su hermano Mike lo ayudó a ingresar al Deportes Tolima tras convencer a unos ojeadores, allí empezó la historia de Jaminton Campaz.



En 2016 ya era catalogado como una de las 60 promesas del fútbol mundial por el diario The Guardian. En 2017 hizo su debut oficial en el equipo pijao, aunque le costó en sus primeras temporadas, conquistó la Liga del 2018 y logró consolidarse para dar el salto en 2021 al Gremio de Brasil, su primera experiencia en el exterior.

En el cuadro de Porto Allegre las cosas fueron de más a menos y fue perdiendo terreno con un equipo que divagaba en la segunda división del fútbol de Brasil.



Pero este año apareció Rosario Central en su camino y lo convirtió en una de las mayores estrellas del fútbol argentino. Jaminton Campaz se ha ganado todo tipo de elogios con el equipo rosarino y quiere consagrarse campeón.



El próximo reto será este sábado en el estadio Monumental de Núñez, su equipo visita a River Plate por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.

