James y Zidane juntos, dicen en Alemania

El Bayern Múnich, actual campeón de la Bundesliga ocupa la sexta posición de la tabla de posiciones, a cuatro puntos del líder Borussia Dortmund. Si bien no se ve que sea muy grave la situación en cuanto a matemáticas, ya empezaron a sonar nombres que podrían reemplazar a Niko Kovac en la dirección técnica porque el ambiente podría hacerse insostenible.

El diario Bild asegura que Zinedine Zidane, extécnico del Real Madrid, es el rumor más fuerte que se maneja en Alemania. Precisamente, la experiencia para manejar uno de los camerinos más complicados del mundo, sería lo ideal para el momento que ahora vive el Bayern Múnich. Noticia que por todo lo que pasó en España no cae bien en el entorno de James Rodríguez, jugador del Bayern.



Y es que las aguas han estado bastante caldeadas en Múnich. “No recuerdo haber visto tan mal al Bayern Múnich. Hoy (sábado) jugaron sin emociones, no jugaron agresivamente, no se metieron en los duelos, no tuvieron ninguna idea en la parte de adelante”, dijo Lothar Matthäus, vieja gloria del Bayern Múnich, tras caer derrotado 0-3, en su casa, contra el Borussia Monchengladbach, el pasado sábado.



Tras la dura derrota, este domingo los jugadores hicieron parte de la tradicional celebración del Oktoberfest, evento que se realiza en honor al matrimonio entre el príncipe Luis I de Baviera y la princesa Therese de Sajonia-Hildburghausen en octubre del 1810. Antes se celebraban con carreras de caballos, hoy se realiza con cerveza, un calmante para los jugadores en medio de la crisis.

Todos contra Kovac

Sin embargo, dentro del club hay un descontento generalizado con el técnico Niko Kovac. Durante la semana pasada, el diario Bild, de Alemania, señaló que varios jugadores de la plantilla estaban disgustados por la forma como el DT está manejando la rotación entre las competencias; uno de ellos sería James, que habría tenido un gesto despectivo contra su entrenador, gritando en el camerino: “¡Esto no es Frankfurt!”, señalando al pasado equipo del entrenador, tras el empate contra el Ajax, 1-1, en la Liga de Campeones.



Ahora, el mismo medio, ayer publicó que ya hubo una reunión entre Kovac y Hasan Salihamidžic, actual director deportivo del Bayern, para analizar los resultados hasta ahora obtenidos y la planificación para lo que viene.

Descanso Fifa

El parón por la fecha Fifa le dará algo de tiempo al DT para estructurar soluciones cuando los jugadores regresen de sus selecciones. Sin embargo, la publicación también señala que algunos jugadores no están de acuerdo con que Salihamidžic esté adentro del club y ya se lo habrían dicho a Uli Hoeneß, presidente del Bayern.

Sumado a todo esto, los jugadores no dudan en salir a dar declaraciones que, evidentemente, cuestionan lo que plantea el técnico Kovac.



Matts Hummels, defensa central del Bayern, dijo tras la goleada contra el Monchengladbach: “El problema fue que teníamos el balón, pero lo hacíamos en zonas inofensivas, con demasiados jugadores ocupando posiciones ineficaces. No teníamos suficientes jugadores en las áreas para herir”.



El equipo bávaro volverá a ver actividad el próximo 20 de octubre cuando visite al Wolfsburgo, en la fecha ocho de la Bundesliga; y tres días después se enfrentará al AEK Atenas, en Grecia, en la tercera fecha de la Liga de Campeones; allí se verá si Kovac seguirá teniendo respaldo o se irá.



DEPORTES