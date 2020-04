James y otros colombianos, a prueba de coronavirus en España

La reactivación del fútbol en las Liga de España avanza de manera gradual. Este miércoles los medios de prensa de ese país informan que se han dado directrices a todos los equipos para que desde el próximo martes todos los futbolistas sean sometidos a test de coronavirus para saber si están contagiados o no..

Entre los jugadores que deberán cumplir con este protocolo está James Rodríguez, del Real Madrid, ya que todas las plantillas recibieron la citación.



Según 'As', la Liga contrató a una empresa privada para que realice durante esa semana los test.Informa que primero serán los PCR, luego los serológicos y los test rápidos.



Según 'Cope', ya han pedido a los clubes los listados de todas las personas, jugadores, técnicos y empleados que se tienen que someter a estos controles de manera inmediata.



La idea en España sería la de poder comenzar entrenamientos en las instalaciones deportivas a partir de la segunda semana de mayo para tener una minipretemporada de 15 sías antes del posible reinicio de competencias.



Sin embargo, los futbolistas no están del todo de acuerdo con este protocolo, por lo que se esperan reuniones al final de esta semana entre los capitanes de los equipos y las autoridades del fútbol español.



En España también juegan otros futbolistas colombianos como Santiago Arias, Carlos Bacca, Bernardo Espinosa y Juan Camilo Cucho Hernández, entre otros. Todo apiunta a que James no seguiría en el cuadro blanco y día a día surgen versiones sobre su futuro.



