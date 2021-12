El Al Rayyan que dirige Laurent Blanc sigue sin levantar cabeza en la Qatar Stars League y comienza a enfrentar problemas del descenso: es noveno en un torneo de 12 equipos.



El equipo de James Rodríguez, que volvió a actuar después de más de un mes de inactividad, enfrenta al Al Shamal este miércoles a las 8 a. m. y allí, el DT francés buscará sacar la mejor actitud de sus dirigidos, como lo afirmó este martes.



"En el fútbol y los deportes en general, si no tienes fuerza y ​​disciplina, es difícil lograr resultados, y perdimos por eso. Ahora no tenemos suficiente tiempo para prepararnos para este partido (contra el Al Shamal), pero hablé mucho con los jugadores y les dije que si no tenían disciplina en el campo es difícil obtener el resultado", dijo Blanc.



Sobre las bajas que tendrá su equipo, resaltó que necesitan encontrar la mentalidad ganadora: "tenemos muchas lesiones, y tenemos algunos jugadores que irán a jugar el Campeonato Africano, tenemos el mismo problema que otros equipos, así que desde mi punto de vista es necesario recuperar la mentalidad ganadora , de momento no tenemos esta mentalidad, y yo digo que si no tienes la mentalidad ganadora, es difícil ganar".

El descenso, un problema real

Camiseta de James en Al-Rayyan. Foto: Twitter:@AlRayyanScEng

La Qatar Stars League es un suplicio para el técnico francés Laurent Blanc, a quien le llueven críticas. En diez partidos solo suma dos victorias, tres empates y cinco derrotas.

De hecho, la Copa catarí es su gran esperanza para salvar la temporada.



Nueve puntos en la tabla no son cosecha para un equipo que tiene en sus filas a jugadores tan costosos como James Rodríguez y hay que hacer lo que haga falta ahora, que el torneo va por la mitad, para enderezar el rumbo.



El siguiente reto es Al-Shamal, este miércoles, equipo que tiene los mismos puntos, y se espera que el colombiano esté presente.



Al-Sailiya (11º) y Al-Khor (12º), que son los dos equipos que hoy estarían siendo relegados al descenso, tienen cinco y cuatro unidades, respectivamente; es decir, Al Rayyan está a cuatro puntos de las posiciones de riesgo.



En Catar,el último de la clasificación cae directamente y el penúltimo juega promoción.



Clasificar a la Champions League de Asia también parece un objetivo lejano, puesto que tiene 11 unidades de diferencia .



