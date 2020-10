James y otro recital con el Everton, antes de llegar a la Selección

No es casualidad, no es que tuvo suerte, no es que jugó un par de partidos bien y pasa alguna buena racha, no. James Rodríguez ya lleva cinco juegos con el Everton, cuatro de la Liga Premier y en un nivel excepcional. Lo dicen sus números, ya lleva tres goles y dos asistencias. Ayer tuvo un desempeño estelar con un doblete, su primer doblete en Inglaterra, un pasegol para Yerry Mina, y además inició la jugada del primer tanto del triunfo del Everton 4-2 sobre el Brighton.

No es casualidad. James ratificó que está en un momento único, como en sus mejores épocas. Sí, ya no está en el Real Madrid ni el en Bayern Múnich, pero en el Everton hace más épica su reivindicación. Lidera un equipo que es sensación en Inglaterra y que le apunta a lo más alto. Está en la cima y ahora intentará quedarse allí. Es un Everton que ayer dio otra clase de autoridad, demostrando que tiene mucha eficacia, de la mano de James, ante un Brighton que contó con Steven Alzate, otro de los citados a la Selección Colombia.



James ya lleva tres tantos en Inglaterra. En sus cuatro partidos de Liga fue elegido figura. En la Copa de la Liga, a mitad de semana, también lució. Y después de lo de ayer, la prensa internacional lo elogió otra vez. “Una victoria inspirada en James Rodríguez”, dijo el diario inglés The Sun. “James Rodríguez ofrece una clase magistral y el Everton se convierte en líder con victoria sobre Brighton”, tituló en su edición web The Telegraph. Y en España, el diario Marca lo describió así: “Carlo Ancelotti ha recuperado la mejor versión del colombiano y en Goodison Park se felicitan por la llegada de una estrella que vuelve a brillar con luz propia”.



Ese desempeño del equipo de Carlo Ancelotti se debe en gran parte al papel de James. Los demás brillan porque James brilla, porque los pone a jugar, a correr, a devolver las paredes que él inventa, a recibir sus pases largos a los que se van acostumbrando. Ayer otra vez acaparó los elogios que ya se hacen costumbre en Inglaterra. Y así, en ese nivel máximo, lleno de confianza y motivación, James viaja para unirse a la Selección Colombia para arrancar esta semana la eliminatoria. Llega como mejor se le espera, feliz y brillante.



Y el más contento por ahora es el técnico Ancelotti, que saca pecho al acertar al pedir su contratación. “Los jugadores con calidad no tienen problemas para adaptarse. La calidad está ahí porque el fútbol no es tan complicado. El terreno de juego es siempre el mismo, los contrarios siempre son 11, el balón es el mismo, la portería no se mueve. El fútbol es simple”, dijo Ancelotti.

James y Mina celebran en Everton. Foto: EFE

Lo de ayer no fueron solamente sus dos goles. Cada que James recibe la pelota hay una muestra de precisión y sorpresa. Algo diferente se fragua. Los rivales ya lo saben y por eso en el Brighton lo tuvieron bien referenciado. Antes de que James comenzara a liberarse de la presión no lo dejaban ni recibir el balón, a punta de faltas lo querían mermar. No pudieron.



A los 16 minutos fue y cobró un tiro de esquina desde la izquierda, y lo cobró de viveza, de riesgo, porque con James en la cancha sus compañeros deben estar atentos. Pase cortico para Sigurðsson, que tiró el centro directo al goleador Calvert-Lewin, quien anotó. Entonces Everton se quitó la presión. Quizá se relajó un poco, perdió por lesión a Richarlison y eso lo afectó, y al minuto 41 recibió el empate en un error del portero Pickford con una salida en falso. Solo fue un susto, porque ahí estaban en la cancha James y su compatriota, Mina, para asociarse, y en una dupla genial anotaron el segundo gol: un tiro libre de James directo a la cabeza de Mina, perfecto, como de memoria, como si estuvieran vestidos de amarillo con la Selección, y Mina, que de volar en el área es experto, se elevó y los vio a todos desde arriba y metió el frentazo para el 2-1. Así se fueron al descanso, con ese alivio de la victoria.



En la segunda parte, el equipo no soltó el acelerador. Encontró muchos espacios, en velocidad, y fue así como llegó el primero de James, que estaba bien ubicado en el segundo palo y definió de zurda, y similar fue el siguiente gol, rematando en libertad, como si nadie se percatara de que el volante andaba por ahí merodeando y en estado de gracia. 4-1. Y si el Brighton encontró el segundo al final del partido, eso fue anécdota. La victoria fue de superioridad y Everton llegó a 12 puntos, 12 de 12 posibles en un arranque de temporada estupendo. Por eso, en Inglaterra solo se habla del Everton de James.

El volante no se demoró en manifestar su emoción por sus dos goles. En su cuenta de Twitter publicó: “Contento por mi primer doblete en Premier League”, mensaje acompañado de sus mejores fotos en el partido, como una en la que hace con sus dedos el gesto de los dos goles, y una gran sonrisa, enorme, con la que llega a la Selección.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET