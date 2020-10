La 'Jamesmanía' que con Everton conquista la tierra del Liverpool

James Rodríguez pasó del infierno al paraíso. En pocos partidos con el Everton ya se lleva los elogios y acapara la atención de los hinchas y de la prensa. Se ha encargado de guiar a un equipo que esta temporada quiere pelear, quiere desafiar al poderoso Liverpool, su rival de ciudad. James vive una nueva y feliz etapa en su carrera.

Al principio hubo dudas sobre su llegada a la Liga Premier. Se decía que le iba a costar adaptarse a ese fútbol, que llegaba a un equipo inferior al Madrid y al Bayern Múnich. Sin embargo, en poco tiempo el colombiano ha despejado todas las incógnitas. Porque está jugando y lo está haciendo de la mejor manera. Y aún no alcanza su tope.



Y el cambio de James se nota en su actitud, en su cara, en la sonrisa que ha recuperado y que contrasta con su malestar evidente en el Real Madrid.



El cambio ha sido total, tal como lo señala el psicólogo deportivo Marcelo Roffe, quien integrara el cuerpo técnico de José Pékerman en la Selección Colombia y que conoce bien a James.



"Parece que no cambió mucho, pero cambió todo. Porque él pasa de un grande, de un mounstro, de una selección como es el Real Madrid y una Liga como es La Liga española a la Premier League. A mi modo de ver es la mejor liga del mundo hoy, donde están los mejores entrenadores: Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Klopp, Bielsa y Arteta, el español. Por otro lado, los mejores jugadores del mundo, entonces eso para él es una motivación nueva", dijo Roffe en declaraciones a 'Marca'.



Este miércoles, James dio una nueva muestra de su talento en el partido de la Copa de la Liga contra el West Ham. James fue titular, jugó los 90 minutos, hizo una asistencia, participó de las mejores jugadas colectivas del equipo.



Por actuaciones así es que la prensa inglesa le dedica tiempo y espacio al colombiano. Los analistas lo elogian. Incluso quienes criticaron su fichaje ahora reconocen que Ancelotti estaba en lo cierto cuando insistió en tenerlo.

"El trabajo psicológico es muy importante, cada vez más porque cuando se equipara lo táctico, lo técnico, lo físico; lo mental mueve la aguja para un lado o para otro. Eso es algo más del entrenamiento invisible como la nutrición, el descanso, el entrenamiento físico contra turno, el entrenamiento técnico, etc. Acá lo que hay que decir es que lo decisivo, en este caso, es el entrenador que está haciendo una transformación de la ciudad, del equipo y que eligió a James como su principal bandera y que está haciendo que la ciudad que sólo respiraba Liverpool, y que es el mejor equipo del mundo, ahora tenga una 'Jamesmanía'. Le hacen canciones, otro se lo tatúa, etc...", destacó Roffe.



James ahora se alista para regresar a la Selección Colombia, que lo extrañaba en su mejor nivel, en plena competencia, para arrancar la eliminatoria.



DEPORTES