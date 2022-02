El futbolista Ousmane Coulibaly, de Al-Wakrah, quien sufrió un infarto en plena cancha el pasado enero durante el partido de liga de Catar contra Al-Rayyan, publicó una foto junto a James Rodríguez, quien fue una de las personas que le brindó ayuda en esos momentos.

James Rodríguez fue quien mejor entendió la situación al acercarse a su rival, tendido en el céspe, según dijo después el médico del equipo Al-Wakrah, Mukhtar Shabaan,.



Coulibaly estuvo en días pasados visitando a James en el entrenamiento, tal como lo reportó el club, para agradecerle en persona al colombiano.

Nuevo encuentro

Pues este jueves el jugador volvió a encontrarse con James, durante el partido que disputó el Al Rayyan contra Al Gharafa, por la fecha 20 de la liga del emirato.



"Es una de las personas que me salvó... nunca te olvidaré... Merci. Gracias", escribió el jugador en sus redes sociales.



Acompañó su mensaje con una foto en la que aparece junto a James, los sonrientes.



James no tardó en responder a la publicación, con el mensaje: "Bueno verte hermano".



James fue titular y anotó un gol , que no sirvió en la derrota 2-3 de su equipo.

DEPORTES