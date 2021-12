Después de un largo tiempo alejado de las plataformas de streaming, el futbolista James Rodríguez reapareció este martes en la plataforma Twitch, en una breve intervención con sus seguidores.





Esta vez la transmisión de James duró apenas cuatro minutos y fue solo para probar la conexión de Internet en su nuevo hogar, en Catar, ya que la mala señal le impidió transmitir por más tiempo.

James reapareció

Al iniciar el en vivo, a James se le vio con la persona que le ayuda con sus transmisiones y el tema de la conexión. James se quejó por el pésimo Internet que había en su lugar de residencia y aseguró que por ello no ha podido compartir con sus seguidores en los últimos meses.



“Este Internet se para mucho, se corta muchísimo... perdón gente pero es que ese Internet está un poco malo y por eso no había transmitido en los últimos meses”, se lamentó el jugador del Al-Rayyan.



Agregó que “supuestamente” le habían mejorado el servicio, pero las fallas se mantenían. A pesar de los fallos, no perdió la oportunidad de bromear con el público.



“¿Internet de McDonald's? Es que estoy pegado por aquí a una red de McDonald's, sí, señor (risas)... Aquí pone gente que se está parando, el Internet, ¿no? No vayan a pensar mal”, bromeó.

James lo intentará este miércoles

James no pudo arreglar sus problemas de conexión y aseguró que era una “lástima” debido a que “quería hablar con todos”.



Sin embargo, anunció que “ya mañana le damos otra vez”. James volverá a ‘stremear’ este miércoles y quizás pueda compartir con sus seguidores.



Mientras tanto, el jugador sigue sin reaparecer con el Al Rayyan, que este martes perdió su partido de la Copa contra el Al Shamal, 3-0.



REDACCIÓN FUTBOLRED

