Sentencia para James: otra vez fuera de convocatoria del Madrid

Finalmente, el técnico Zinedine Zidane definió su convocatoria para el partido de este viernes contra el Alavés, y el colombiano James Rodríguez no está entre los escogidos.

Esta parece ser una ratificación de que James Rodríguez tiene todo definido con el Madrid, ya que solo quedan cuatro fechas de la temporada en España.



La situación de James se agudizó el pasado fin de semana cuando el jugador le pidió al técnico Zidane que no lo tuviera en cuenta en la convocatoria para el partido en Bilbao, como reveló el propio Zidane.



Luego se conoció la charla entre ambos, según detalles revelados por el periodista Edu Aguirre, en la que James habría dicho que prefiere quedarse entrenando ya que Zidane no lo iba a tener en cuenta.



El jueves el técnico fue consultado si lo iba a convocar en lo que queda la campaña y Zidane dijo que no iba a hablar del tema, y que la charla entre ellos se queda adentro.



"Sabéis lo que pasó y no hay nada más. Lo que está pasando y lo que hablemos se queda dentro. Vais a ver la lista y ya está. Todos los jugadores están aquí para entrenar y lo que tenemos que hacer es seguir adelante con lo que estamos haciendo", dijo el entrenador.



En lo que va de la temporada, tras la reanudación de la liga española, James solo ha jugado 78 minutos.

