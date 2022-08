El fútbol en Europa para la temporada 2022-2023 está comenzando, varios son los futbolistas colombianos que tienen definido lo que harán, pero hay otros que no.

El listado no es que sea largo, pero en él sí están jugadores que han tenido una importante trayectoria en el balompié del viejo continente.



¿Nuevos rumbos?



James Rodríguez, Jeison Murillo y Santiago Arias son tres de los nombres que más llaman la atención en este listado.



El primero decidió irse para Catar, pero se ha hablado de que no continuarpia en el Al Rayyan, algo que no se ha confirmado.



Se ha hablado de su regreso a la Liga Premier, que irá a Italia, que el Galatasaray turco lo quiere, pero lo claro es que está en Catar y no se le ve norte.

Santiago Arias Foto: EFE



Arias estuvo en el Granada español y volvió al Atlético de Madrid, dueño de su pase, pero no se sabe si tendrá la opción de jugar, de un cupo en la titular.



Ha jugado en el pasado torneo 14 partidos y marcó un gol, pero no parec seguro lo que pasará con él.

Murillo y Arboleda, con muchas preguntas



Murillo fue cedido al Celta de Vigo, volvió a la Sampdoria, y allá el Dt estudia la opción de que se quede, pero nada fijo.



Trabzonspor de Turquía ha mostrado interés en contar con el defensa que en alguna ocasión vistió la camiseta de la Selección Colombia.



En la lista está Iván Mauricio Arboleda, arquero, que tuvo que regresar al Rayo Vallecano, con el que tiene contrato hasta el 2024.



Estuvo en Newell’s Old Boys de Argentina seis meses, es una opcion para el club en el que figura Falcao García, pero...



