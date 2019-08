¿La tercera será la vencida? James y Zidane, juntos otra vez

El colombiano recibió su primera convocatoria para el debut este sábado en Liga contra el Celta de Vigo –10 a. m., hora de Colombia–. Las 5 claves para entender el inicio de una nueva etapa en el Real Madrid y la tercera con el técnico francés.

Los minutos de la pretemporada. Hay que ser claros. James no ha jugado un solo minuto en los partidos amistosos de la pretemporada del Real Madrid. Retornó a los entrenamientos el 29 de julio y, como era lógico, no estuvo entre los convocados para jugar la Copa Audi. Tampoco jugó en el último encuentro preparatorio contra la Roma. Esto le permitió trabajar 19 días a tope, sin viajes ni concentraciones en el medio, y según la prensa de España, los mismos compañeros están sorprendidos con el estado físico de James. Frente a la lesión de Hazard, el colombiano sería un nombre de peso para reemplazarlo. Bale, otra alternativa.



La competencia puesto por puesto. Todo pasará por saber qué sistema de juego usará Zinedine Zidane. Si bien es cierto que en la pretemporada usó un 4-4-1-1, 4-2-3-1 y hasta un 3-5-1-1, el técnico francés no es de improvisar y se espera que retorne a su clásico 4-3-3. En esa medida, los tres nombres del mediocampo parecen fijos y no tendrían discusión: Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric. James arrancaría de atrás y pelearía con Isco ser el recambio para el croata o el alemán. En la delantera, su competencia para ser extremo por la derecha o la izquierda sería un mano a mano con Lucas Vázquez, Vinícius, Bale y Brahim.



El discurso cambió. Es claro que Zidane nunca habló en contra de James, pero hasta este viernes no fue claro respecto a la situación del jugador para esta temporada. Primero afirmó: “Son jugadores del equipo (James y Bale), están inscritos y contamos con todos los jugadores que están aquí”. Después sostuvo: “James es un jugador que está inscrito con nosotros hoy en día, no ha sido convocado para los dos últimos partidos, pero puede cambiar”. Y, finalmente, su discurso cambió y hasta declaró sonriendo lo siguiente: “James está en forma y estoy contento de tenerlo en plantilla”. El discurso cambió, ¿por necesidad o por convencimiento?



El rol por desempeñar en el equipo. Pasaron dos años, está más maduro y sabe que con sus goles y asistencias no le bastará para convencer a Zidane. Debe adaptarse al rol que le asignen, si es en el tridente de la zona ofensiva, no deberá descuidar sus labores en el retroceso cuando no se tenga el balón. Si el técnico decide que sea el primer cambio de Modric o Kroos, tendrá que ganarle la pulseada a Isco y deberá aprovechar cada minuto para demostrar que puede darle equilibrio al mediocampo del Madrid sin perder la sorpresa de acompañar en ataque. El rol que le asignen, el rol que deberá cumplir. Se acabaron las caras largas, el fútbol debe ser el principal argumento de James.



Menos cartel y más fútbol en la tercera temporada con Zidane. La convocatoria de hoy no quiere decir que James no pueda salir del Real Madrid. Hasta el lunes 2 septiembre hay posibilidad de que llegue una oferta y se pueda dar su transferencia. Mientras tanto, James debe ser consciente de que para esta temporada llega con menos cartel. Lo que quiere decir que puede llegar a destacarse más por su fútbol que por la noticia de su continuidad en el equipo español. Ya no tiene la camiseta 10, usará la 16, y él es el único responsable de que esta nueva historia termine con protagonismo de principio a fin en los títulos que se consigan. James empieza con un papel secundario. Ser titular es su primer objetivo.



JULIO MONTENEGRO

Redactor de Deportes

