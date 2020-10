James y Mina se alistan para el clásico contra Liverpool

Ya pasaron los dos primeros partido de la elimninatoria al mundial de Catar 2022, con un balance positivo de Colombia, triunfo 3.-0 con Venezuela y empate 2-2 con Chile, y los jugadores regresan a sus clubes, como James Rodríguez y Yerry Mina.

Ambos jugadores están pendientes del llamado del técnico Carlo Ancelotti para disputar el clásico contra el Liverpool, este sábado a las 6:30 de la mañana, hora colombiana, por la Liga Premier.



El compromiso llama mucho la atención, está en juego el prestigio de ambos elencos. En 22 ocasiones se han enfrentado en los últimos 10 años, con un saldo a favor del Liverpool, que ha ganado 11 encuentros y los demás han terminado empatados.



La última victoria del Everton en Goodison Park fue el 17 de octubre del 2010, 2-0, con goles de Tim Cahill y Mikel Arteta.



Van cuatro fechas de la Liga Premier y Everton es líder con 12 puntos, mientras que su rival de turno ocupa la casilla quinta con nueve unidades.



James está listo para el partido, pero la duda está en Mina, que no pudo disputar el juego Chile vs. Colombia, el martes pasado, debido a un golpe.





