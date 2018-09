James Rodríguez y un gol para pelear titularidad en el Bayern Múnich

James Rodríguez ya marcó su primer gol de la temporada con el Bayern Múnich. Lo hizo el sábado pasado, contra el Bayer Leverkusen. Él armó la jugada y él mismo la concluyó, con un cabezazo, tras un centro de Thiago. Un gol que ayudó a la victoria de su equipo (3-1) y significa mucho para el colombiano, quien, tras superar las lesiones recientes, lucha para ser titular, sobre todo ahora que está por arrancar la Liga de Campeones.

Primer gol de la temporada,vamos por mas. 🔜⚽️ pic.twitter.com/4bOGhUjTHD — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 16 de septiembre de 2018

James volvió a ser suplente. Lleva tres partidos, y los tres los arrancó en el banco. Esta vez entró al minuto 42, por la lesión de Tolisso. Su proceso va lento, luego de la lesión que sufrió en el Mundial de Rusia con la Selección Colombia y una posterior, durante la pretemporada del Bayern. En los partidos preliminares a la competencia, el técnico Niko Kovac fue diseñando una nómina sin el colombiano; por eso, a James le toca remar de atrás para certificar titularidad. Goles como el del sábado le ayudarán mucho.



James cumple su segundo año en el Bayern Múnich, tiempo en el cual ha tenido tres entrenadores: Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes y Kovac. En su primer año se destacó con goles y asistencias, pero cada temporada trae nuevos desafíos. El reto ahora es el de convencer al DT. La infortunada lesión de rodilla que sufrió Tolisso, quien este domingo fue operado, y que lo tendrá ausente durante varios meses, abre una ventana para James en un mediocampo en el que tiene mucha competencia, como lo admitió el viernes pasado el propio técnico.



“James ha tenido problemas físicos después de la Copa del Mundo. Él está alcanzando el nivel de los demás ahora. Le dije que estuve feliz de que se que se quedara (en pausa de selecciones). Él quiere jugar, y ciertamente lo hará en los próximos partidos”, dijo Kovac.



El colombiano apenas jugó siete minutos contra el Hoffenheim, 13 contra el Stuttgart y 48 el sábado pasado. En total, 68 minutos. Muy poco. Además, no estuvo con la Selección Colombia en la reciente concentración de la fecha Fifa, en los partidos contra Venezuela y Argentina. Mientras tanto, se lo vio en un viaje a Israel. A su regreso a Múnich reactivó sus prácticas, en espera de poder estar en su mejor estado físico y futbolístico.



James es noticia permanente. En Alemania, varios medios aseguran que su relación con Kovac no es fluida y que su posible deseo de volver al Real Madrid en el pasado mercado de pases pudo afectarlo en sus aspiraciones de ser titular. Antes de comenzar la temporada se rumoró mucho con el posible deseo del cuadro español de materializar el regreso del colombiano, lo cual no sucedió finalmente. Hace un par de semanas, el medio británico Mirror publicó que si Zinedine Zidane se iba al Manchester United, pediría a James, pese a lo poco que lo tuvo en cuenta en el Madrid.



Se viene un calendario apretado para el Bayern Múnich, en el que James puede aprovechar los minutos que le den. El miércoles va contra el Benfica, en Champions; luego tres partidos seguidos de la Bundesliga, contra Schalke, Augsburgo y Hertha, y el 2 de octubre enfrenta al Ajax de Holanda, en Liga de Campeones.







