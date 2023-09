Fue poco el tiempo que vio James Rodríguez en el partido de la Selección Colombia ante su similar de Venezuela. El '10' fue uno de los revulsivos en el equipo de Néstor Lorenzo y tuvo muy pocos minutos para mostrar la magia que tiene en su pie izquierdo.



James fue directamente al banquillo y su ausencia en el XI titular se convirtió en una de las sorpresas del técnico de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela por la primera fecha de la eliminatoria suramericana.



Los pocos minutos de juego que ha tenido en los últimos meses y la falta de ritmo, le pasó factura al jugador de 32 años de edad, que vio más de la mitad del partido desde el banco de suplentes.

Sobre el minuto 75, el técnico Néstor Lorenzo decidió darle algo de aire a la Selección Colombia y envió al campo a James. Pese a que tuvo 15 minutos de juego, más el descuento, el astro colombiano no logró imprimir su magia y gravitó poco en un juego que terminó 1-0 gracias al gol de Rafael Santos Borré.



Luego del silbatazo final del árbitro Anderson Daronco, el '10' decidió atender a los medios de comunicación en zona mixta y habló de los pocos minutos que vio ante Venezuela en Barranquilla.

James asume su nuevo rol en la Selección Colombia

Al ser consultado por sus sensaciones sobre el partido ante Venezuela, el zurdo afirmó: "Creo que hemos hecho un buen partido, los muchachos hicieron un esfuerzo grande (...) Era importante haber ganado hoy y sacamos el resultado, en las eliminatorias no se debe jugar bonito, hay es que ganar".

Una de las preguntas que más llamó la atención fue cuando le consultaron por no estar desde el XI inicial que formuló Néstor Lorenzo para el partido y por los pocos minutos de juego.



"No importa, acá soy uno más y lo más importante es el equipo. Hemos conseguido una victoria", sentenció el volante colombiano en zona mixta.​

Colombia vs. Venezuela Foto: Ricardo Maldonado Rozo. Efe

Por otro lado, James Rodríguez habló de la importancia de tener a varios referentes dentro del seno de la Selección Colombia como Juan Guillermo Cuadrado: "Aquí todo aportamos de la misma manera, los que estamos hace algún tiempo venimos a aportar mentalmente, la idea es ayudar en todos los aspectos.



Y cerró con lo que espera para el partido contra Chile el próximo martes: "Creo que va a ser un partido complicado, Chile allá es bastante duro. En las últimas eliminatorias nos ha ido bien y hay que mirar lo bueno, tenemos jugadores de mucho talento".

HAROLD YEPES

DEPORTES

