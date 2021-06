El nuevo choque de James con los históricos de la Selección de los 90

Varios de los más representativos jugadores de la Selección Colombia de la década de los 90, que clasificó a tres mundiales, le han mostrado los taches a James Rodríguez públicamente desde hace rato.



El sábado pasado, en una transmisión en vivo en su Instagram, apoyado por su excompañero de Selección Camilo Zúñiga, James contestó a varios de esos ataques.



James apoyó a Zúñiga cuando dijo: “No comparto con los ídolos de uno que hoy están detrás de un micrófono: no pueden ser tan desleales. Son desleales por 3 pesos. Muchos jugaron con nosotros y muchos estuvieron de este lado”, aseguró el exlateral de la Selección.



Al respecto, James opinó: "Ellos pensaban que iban a estar arriba siempre, pero nosotros, con todo respeto, los superamos, ya los pasamos". Y agregó: "Yo no veo mucha prensa, pero solo miro y anoto y anoto, porque la vida da muchas vueltas".



Zúñiga dio una frase adicional sobre el tema: "Esos mismos son los que, cuando la Selección se concentraba en Barranquilla, eran los primeros en ir a pedirnos camisetas".

Respuesta de Rincón

Freddy Rincón, quien ha criticado ferozmente a James, contestó en la pantalla de Win Sports +, como panelista del programa ‘La Polémica’.



“El que tiene boca habla lo que quiere. La verdad, yo con Zúñiga traté una vez, que fue en el partido contra Barcelona. Fue bien. No sé. Yo no puedo tomar eso para mí porque tengo poco tiempo aquí. Lo que he hablado he sido claro. Lo que digo por televisión lo repito personalmente y no lo escondo. No lo tomo para mí, personalmente”, dijo Freddy.

‘Las mismas burradas'

Por su parte, Faustino ’Tino’ Asprilla, también le contestó a James desde su silla de analista de ESPN.



“No sé si James estaba hablando de todos. A mí sí me gustaría que James saliera y dijera quiénes son. Me parece muy extraño que la coja con todos, cuando él tiene una pelea casada con Freddy Rincón. Punto. Entonces que sea valiente y diga: ‘Freddy, es que es usted el que habla’. ¿(Nosotros) Cuándo hemos hablado mal de ese muchacho?”.

Y agregó: “A mí, como a los demás, me contrataron para decir lo que pienso y hablar desde mi experiencia, por lo que lo seguiré haciendo. Y si no le gusta a James o a alguien más, pues de malas”.



El Tino finalizó: “A mí me pasó en las eliminatorias para el Mundial de 1994. Acuérdense que yo peleo porque no juego, yo estaba ofendido, también hice las burradas que hizo James y salí bravo, peleé. En Barranquilla les dije a Maturana y al ‘Bolillo’: ‘Yo no vengo aquí a ver jugar a nadie y me voy de la Selección’ y me respondieron ‘Ah, bueno, váyase’”, dijo.

‘Códigos del fútbol’

Óscar Córdoba, arquero mundialista en 1994 y 1998, salió al paso de esos comentarios y, como comentarista de ESPN en Colombia, habló de la actitud de los históricos de la Selección, su papel en los medios y lo que son los códigos del fútbol.



“Me puse corbata, que fue una de las frases con las que arrancó. No fue que al otro día de terminar de jugar me dediqué a comentar en medios; fui panelista en Argentina, donde me dieron la oportunidad, allá se abrió un espacio para que los jugadores comunicáramos nuestras experiencias”, comentó Córdoba.



El exportero, que ganó la Copa América en 2001, continuó: “¿Qué son los códigos? Si los códigos es hablar de fútbol, y no poder comentar el posicionamiento de un jugador, o la decisión de un técnico, entonces sí estoy quebrando los códigos. Si es eso lo que le molesta, sí estoy quebrándolos”.

Antecedentes

No es la primera vez que hay roces entre los históricos de los 90 y James. Daniel Habif, un emprendedor y motivador mexicano, invitó a James, en agosto del año pasado, a uno de sus programas en los que intenta mostrarles a sus seguidores un lado más humano de sus entrevistados, sin dejar de preguntarles por su profesión.



Fueron muchos los temas que se abordaron en aquella entrevista. Ahí James dejó clara su frustración por no haber tenido continuidad en el Real Madrid, se comenzaba a mirar las posibilidades de en qué país seguiría su carrera y daba los nombres de los jugadores que admiraba: "Maradona, Ronaldo el gordo y Pelé".



En medio de esa charla, que tuvo una gran dosis de carcajadas, Habif le hace una pregunta casual a James sin saber lo que iba a generar su respuesta. "Cuál ha sido el mejor jugador de la historia de Colombia", preguntó el mexicano. "Yo", dijo James. Ahí comenzó toda la polémica.

Segundos después, James quiso justificar su respuesta: "Soy alguien que confía mucho en mí y los resultados dicen eso. Hay que tener en cuenta otros jugadores que son grandes. Pibe, Faustino, Falcao".



Habif le mencionó a Rincón y James dio una opinión sobre él: "Rincón está un poco más abajo. Ahora tira otras cosas hacia mí no tan buenas", recordó.



La respuesta de Rincón apareció poco después: "A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crac. La gente tiene sus conceptos, el mío es ese. Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a él le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere, una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia, dijo que él, hasta ahí yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada que decir; si él se cree el mejor futbolista de todos los tiempos, se le respeta", señaló.



Carlos 'Pibe' Valderrama también terció en la pelea y defendió a Rincón. "Le faltó el respeto a Freddy Rincón, al grande. ¡Falta de respeto, falta de respeto! Uno tiene que tener, no joda, respeto por los grandes jugadores, las grandes personas y la historia. Freddy Rincón es grande, es 'crack', le faltó al respeto", manifestó entonces en Blu Radio.



