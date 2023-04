James Rodríguez: ¡no madures nunca! (Meluk le cuenta)

James Rodríguez no fue nunca ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. Ni más faltaba. Pero sí fue, y sin lugar a ninguna duda, nuestro Messi o nuestro Cristiano. De ese tamaño.



A pesar de la mala fama que él mismo ayudó a construir, especialmente cuando hizo que en el Real Madrid ya no lo quisiera nadie, como lo dijo con sorna y risa en una de sus apariciones en vivo por internet, James es uno de los dos futbolistas más grandes del fútbol colombiano de todos los tiempos. El otro es Falcao.

Foto: Twitter Olympiacos

Descendiendo en rendimiento

James, a sus 31 años, acaba de terminar de manera abrupta su contrato con el Olympiacos de la liga Griega, la duodécima del Viejo Continente, del tercer nivel en la pirámide de clases del fútbol europeo, en lo que fue la noticia de la semana pasada.



James en nueve años, desde el magnífico, histórico y hasta ahora punto máximo del fútbol colombiano en el Mundial de Brasil-2014 y su llegada al Real Madrid, el equipo más grande del planeta, fue descendiendo en rendimiento y apariciones en medio de dos constantes indiscutibles: sus numerosas y reiteradas lesiones y sus roces y distanciamiento con varios entrenadores. Con más de 40 lesiones, con más de 100 días de baja y con cinco enfrentamientos serios con técnicos, incluyendo uno de la Selección Colombia, James salió del máximo circuito europeo (España, Alemania y la Premier League inglesa), se fue a Catar –¡un cementerio de elefantes!–, pasó por Grecia y parece que, quizás, llegará a Brasil. En caída.

James Rodríguez. Foto: Twitter Olympiacos

James tiene la vergüenza de haber sido, y a los hinchas les dejó el dolor de ya no ser con apenas 31 años de edad. Y eso, en un país como Colombia, “en el que la gente se muere más de envidia que de cáncer”, como bien lo sentenció el sabio Martín Emilio Cochise Rodríguez, es un pecado mortal que provoca condena eterna. Francisco Maturana, por ejemplo, bien lo sabe.



Con el sermón de los cardenales de tres soles inquisidores en los medios de comunicación tradicionales, en las redes tratan a James de “vago”, “agrandado”, “rebelde”, “indisciplinado” e, incluso, de “inmaduro”.



Debido a esto último, recuerdo que mi papá alguna vez me dijo: “Mijo, no madure nunca. Eso a lo que llaman madurez no es más que una trampa del sistema para que la gente agache la cabeza y sepa humillarse. La gente tiene que aguantar al mal patrón o a cualquier mal jefe porque hay que pagar las cuentas y llevar la comida a la mesa. A eso le dicen madurar”.

Evangelos Marinakis, dueño del Olympiacos, junto a James Rodríguez el día de su presentación. Foto: Facebook Olympiacos

Hace tres semanas, James era elogiado por la crítica griega, le decían crac, que es lo que es, y su técnico era Michel, quien fuera estelar jugador del Real Madrid y la Selección de España. Se fue del Olympiacos como se fueron Vrsaljko y Marcelo. Mientras, un tal José Anigo aterrizó como DT de James y llegó a enfrentarlo y se peleó con él. Dicen que el que manda, manda, aunque mande mal...



A James yo sí le tengo envidia: no agacha la cabeza quizás por la fuerza que le da su fortuna de 80 millones de euros, según lo calculó la revista Forbes. Eso le permite no aguantarse a cualquier aparecido que llega a hacerse el célebre con él, con el que fue nuestro Messi, con el que es uno de los dos futbolistas más grandes de nuestra historia, con el que ahora, evidentemente, ya no es el mismo de hace 9 años, cuando fue el goleador del Mundial. Como me dijo mi papá, James, si es así, no madures nunca...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

