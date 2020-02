Oportunidad fallida de James en la Copa del Rey

James Rodríguez estaba en el escenario creado para él en esta segunda etapa en el Real Madrid: ser titular en la Copa del Rey. El volante colombiano volvió al once inicial del equipo de Zinedine Zidane, que quería, ante su público, conseguir el paso a las semifinales del torneo contra Real Sociedad.

El jugador colombiano se paró en la línea de tres en la zona de volantes. De inicio, estuvo jugando por la banda derecha. La idea era comenzar la elaboración de juego de su pie desde la parte del fondo y pisar el área cuando pudiera.



James, sin embargo, no tuvo un buen encuentro. Se le veía bien en el pase en corto. Tocar simple, a una sola intención, ahí nunca falló. Pero a la hora de jugar en largo o de hacer un cambio de frente, no siempre estuvo fino.



La única opción que tuvo clara James llegó al minuto 25, cuando aprovechó un balón en la medialuna rival, para sacar un remate con su pierna izquierda contra la base del poste derecho del arquero, que muy vivo se lo sacó.



En total, James realizó 29 toques, de los cuales fueron 19 precisos y un 90 por ciento de precisión. Realizó un remate a puerta, ganó uno de los cuatro duelos que enfrentó en este juego. Además, tuvo cinco pérdidas de posesión, hizo tres faltas y recibió una.



Para la segunda parte, cuando perdían 0-1, Zidane tomó correctivos y sacó a James del partido y le dio ingreso al croata Luka Modric. No fue el mejor partido del colombiano y eso le terminó costando, aunque algunos medios aseguran que fue por molestias físicas.



DEPORTES