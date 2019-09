El nuevo rol de James: correr, luchar y jugar

James Rodríguez no ha escatimado esfuerzos para ser indiscutible en el Real Madrid. Como para quedarse en la nómina titular no le basta con su talento, James ha puesto todo su sacrificio: corre cada balón, mete la pierna donde antes la quitaba, va al piso, se arrastra, demuestra que quiere participar, ser importante, ser necesario.



Por eso se ha llevado muchos elogios en España, no solo de la prensa, también del técnico Zinedne Zidane, que deberá decidir si lo mantiene de inicialista, en el juego contra Osasuna, de este miércoles.

James lleva cuatro partidos en la temporada con el Real Madrid y no ha pasado desapercibido. Es un jugador que no solo aporta con sus pases –lleva una asistencia en gol de Benzema contra Levante–, sino con su disciplina táctica, cumpliendo los encargos de Zidane. En el más reciente partido, contra Sevilla, el Madrid ganó y James se destacó tanto que la prensa se rindió a su nueva faceta.



El diario Marca de España señaló el fin de semana que el papel hoy en día de James es de titular. “James viste alternativamente traje con corbata y mono de trabajo. Tan pronto recupera un balón yendo a la presión como si fuera Casemiro para provocar la primera ocasión clara de Hazard que deja solo a Carvajal con un pase que sólo él había visto. Su nivel ahora mismo es de titular, equilibrador sin balón, desequilibrador sin él. Incluso se descolgó para tratar de rematar llegando desde atrás para marcar. Le sigue faltando gasolina, pero sigue creciendo”.

Otros medios también destacaron ese papel de obrero que ha asumido James en esta nueva etapa en el Real Madrid. Así lo indica ABC, que incluso lo comparó con el histórico Gennaro Gattuso: “Era encomiable el esfuerzo de James, en proceso de transformarse en otra cosa, en un sabueso del mediocampo, en un Gattuso, sin perder por ello su condición de gran pasador del Madrid actual. De él salieron los balones para Hazard y Carvajal, dos mano a mano que paró Vaclik y que fueron las dos ocasiones más claras de la primera parte con diferencia. Las dos llegaban de forma similar: robo en la media del Madrid y salida directa hacia el área”.



Ayer, a Zidane le preguntaron por este nuevo rol de James. Un periodista le hizo la pregunta concreta: “¿Si el primero de julio le hubieran dicho que James en septiembre iba a ser indiscutible, se lo hubiese creído?”. Zidane, entre risas, respondió: “¿Por qué no? Los buenos son buenos y al final James es uno de los nuestros y somos 25 jugadores y cada uno quiere aportar algo al equipo”.

El nuevo James

James ha tenido participación en diferentes zonas del campo, pero su influencia está en el costado derecho. Una revisión de los mapas de calor que ha tenido el jugador en sus cuatro partidos (véase gráficos) demuestra que es ahí donde más participa, a su derecha, ya sea desde la primera línea de volantes o más adelante. Incluso, como pasó en los partidos contra PSG, de la Liga de Campeones, o Sevilla, del pasado domingo. En estos juegos Zidane dispuso de un esquema 4-2-3-1 y James jugó a la derecha o del centro hacia la derecha y desde allí se destacó.

Mapa de calor de James contra Levante. Foto: Fuente: SofaScore

Mapa de calor de James contra Valladolid Foto: Fuente: SofaScore

Mapade calor de James contra Sevilla (vsitante) Foto: Fuente: SofaScore

Mapa de calor de James contra PSG (visitante) Foto: Fuente: SofaScore

Antes del partido contra el PSG le preguntaron a Zidane en qué posición podía aprovechar mejor a James, y dijo: “Puede jugar en muchas posiciones en el campo, pero es verdad que entre más adelante esté, más fácil lo tiene”.



Esa polivalencia representa, sin duda, un enorme crecimiento en el juego de James, que ya no es solo un ‘10’, que ya no es solo un jugador de ataque. Este James se acomoda, se adapta y rinde en defensa y en ataque. Una buena noticia para Carlos Queiroz, ya que aunque James es inamovible en la Selección Colombia, ahora brinda más posibilidades.



Incluso, se ha desempeñado de buena manera en la misma posición en la que Queiroz tiene a Juan Guillermo Cuadrado, como volante interior. James corre, recupera, y da una salida limpia, con sus pases y asistencias, poniendo a jugar a sus compañeros y regresando de inmediato a su zona en el campo para no dejar en riesgo al equipo.



Este miércoles, Real Madrid recibe al Osasuna en el Santiago Bernabéu. Ya se recuperaron Modric e Isco, jugadores que podrían amenazar la titularidad del colombiano en los próximos partidos, pero James ha hecho méritos para mantenerse en el once inicialista. Así, apunta de lucha, sacrificio y su inagotable talento.



