¿Se acabó el amor? James y Shannon ya no estarían juntos

Los rumores se han acrecentado durante las últimas horas. Hay varias pistas por las cuales se piensa que James Rodríguez y Shannon de Lima, quienes están juntos desde 2018, habrían terminado.



La pista más reciente es que, durante el cumpleaños del colombiano, Shannon no habría reaccionado. La relación se descubrió porque, aunque no comparten fotografías juntos, mediante historias de Instagram mostraban los regalos, viajes y partidos donde ella solía acompañarlo.



Incluso, la modelo alcanzó a vivir con el volante colombiano cuando estaba en Múnich. La relación con la familia de James, además, se caracterizó por ser buena.



Pero desde hace algunos meses las cosas han cambiado. Cuando Salomé, hija de James, cumplió años el 29 de mayo, Shannon no estuvo presente en las celebraciones ni tampoco le envió un regalo, como solía hacerlo.



Incluso, hace un tiempo James estuvo de vacaciones en Miami, donde reside Lima y no se les vio juntos.



Lo que incrementó aún más los rumores fue el cumpleaños del '10'. Este lunes compartió fotografías de su festejo y en los comentarios aparecieron Daniela Ospina y Anllela Sagra, pero no se vio ninguno de Shannon.



