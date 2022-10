James Rodríguez vive una nueva etapa de su vida en Grecia, con el Olympiacos, el equipo al que llegó hace poco y en el que quiere volver a brillar.

El colombiano quiere darle un giro a su vida y la llegada es et club parece ser el comienzo de algo novedoso, lo que podría llevar a la vida privada.



Rodríguez, se habla en España, tendría una relación con la Miss Universo de España Sarah Loinaz, o al menos eso se desprende de sus redes sociales.



Se advierte que entre ellos se han visto mensajes cruzados en redes, como varios ‘me gusta’, lo que indica que tienen una relación cercana.



¿Quién es?

Loinaz tiene 24 años, nació en Guipúzcoa, España, pero vive entre Madrid y el País Vasco.



La modelo ha desfilado en varios encuentros importantes, habla cuatro idiomas y es graduada en Administración y Dirección de Empresas.



En el 2021 logró un de los reconocimientos más importantes de su carrera en el modelaje, pues fue elegida como la Miss Universo España.



Esa vez aprovechó la dejar un mensaje importante para el mundo: “Como mujer de padre vasco y madre marroquí, soy un mero ejemplo de diversidad y mezcla de culturas”.



Participó en mayo pasado en el Festival de Cannes y luego estuvo en el Festival de Cine de Venecia.



Ninguno de los dos ha dado a conocer su opinión del tema en sus redes, pero se conoció que hace poco ella visitó Grecia, aunque no se ha ratificado si tuvieron un encuentro.



