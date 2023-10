¿Peligra la participación de James contra Ecuador? Llamativo detalle en entrenamiento

La Selección Colombia dejó atrás el empate 2-2 del pasado jueves frente a Uruguay y se centró en el difícil encuentro en Quito, donde visita al seleccionado de Ecuador en la cuarta fecha de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial 2026.



El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo se encuentra concentrado en Medellín preparando el encuentro contra los ecuatorianos, un partido especial para algunos jugadores que vivieron la derrota 6-1 en la pasada eliminatoria.



Entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Uno de los protagonistas de la jornada de entrenamiento es el cucuteño James Rodríguez, quien llamó la atención de la prensa que asistió a la práctica. El goleador del partido contra Uruguay dejó algunas dudas sobre su participación en el juego frente a los ecuatorianos tras un detalle inespeado.



Según la información que llega desde Guarné, el jugador del Sao Paulo estuvo apartado de la práctica habitual del grupo e hizo entrenamiento personalizado junto con el lateral Santiago Arias.

James Rodríguez Foto: Mauricio Dueñas. Efe

James Rodríguez y Santiago Arias estuvieron junto a sus compañeros en el calentamiento antes de iniciar el entrenamiento; sin embargo, no hicieron trabajos con el balón, situación que alertó sobre la posible baja de los futbolistas en el partido contra Ecuador.



Lo particular del caso es que otros jugadores como Luis Díaz, Mateus Uribe o Jhon Arias, quienes tuvieron minutos contra Uruguay, al igual que James Rodríguez y Santiago Arias, sí estuvieron presentes en los entrenamientos con pelota.

Selección Colombia Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Por ahora, Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico no han hablado sobre el tema y la nómina titular contra los ecuatorianos es todo un misterio. Cabe recordar que la Selección Colombia jugará contra Ecuador este martes a las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

