¿De dónde nacen los roces entre James Rodríguez y Rafa Benítez?

La salida del técnico Carlo Ancelotti del Everton, rumbo al Real Madrid, es toda una encrucijada para el colombiano James Rodríguez. El reemplazo del italiano es el español Rafa Benítez, con quien James no tuvo la mejor relación en su paso por el club blanco.

Ahora, versiones de prensa aseguran que James está “desesperado” por salir del club inglés y que se podría acelerar su llegada al Milan.



¿Por qué no hubo una buena relación entre James y Benítez? Cabe recordar que el español también reemplazó a Ancelotti a mediados de 2015. Por esa época, el colombiano estaba con la Selección Colombia en la Copa América de Chile, en la que el equipo de José Pékerman quedó afuera en cuartos de final.

James, en primer plano, junto a Cristiano Ronaldo, en la época en que los dirigía Rafa Benítez. Foto: Emilio Naranjo. Efe

Una vez terminó su participación, James se fue a vacaciones y regresó varios días después que sus compañeros, para una gira en China. "En verano ha estado un mes de vacaciones y va un poco por detrás del resto en ritmo de competición. Como tiene calidad a veces lo compensa y no se nota, pero cuando coja el ritmo nos aportará juego entre líneas, asistencias, goles y todo lo que tiene", dijo Benítez antes del comienzo de la Liga española.



En el primer partido del Real Madrid en esa temporada, la 2015-16, contra Sporting de Gijón, James fue suplente. Esa semana, el colombiano puso un mensaje en redes sociales con una foto de un entrenamiento, encarando al portugués Pepe, con la frase “Mejor que nunca”. En la jornada siguiente, contra Betis, fue titular: el Madrid ganó 5-0 y James aportó dos goles y una asistencia.



Después de ese juego hubo fecha Fifa y James fue convocado por Pékerman para un partido amistoso contra Perú, en Nueva Jersey. Ese día salió lesionado, en el minuto 58: lo reemplazó Fabián Castillo.



A Benítez le molestó mucho la situación. "Sabemos que las situaciones con las selecciones a veces conllevan estos problemas. Tener estos futbolistas internacionales hace que el riesgo sea mayor. De Danilo y James llegaban las noticias y nos incomodaba un poco, pero suele ocurrir. Dos jugadores que jugaron muy bien no pueden participar y ahora hay que sacar rendimiento a la plantilla", declaró entonces.



Además, el entonces DT del Madrid criticó el tema de los juegos amistosos. “Son demasiados partidos, lo dije en una reunión en Nyon, pero yo no hago las leyes, doy mi opinión como entrenador. Se ve a futbolistas que van a jugar partidos intrascendentes. No solo los amistosos, también los oficiales. Partidos de 7-0 u 8-0, que, si se hicieran grupos previos y los mejores jugaran contra los mejores para que se jugaran el pase, sería mejor", aseguró.

La lesión en el tendón de la corva sacó a James de competencia durante 55 días. Cuando regresó, el 8 de noviembre, contra Sevilla, fue suplente. Y en el partido siguiente, en el clásico contra Barcelona, que perdieron 0-4 en el Bernabéu, arrancó como titular, pero fue sustituido. Lo mismo pasó en el juego contra Eibar: fue el primer cambio.



A James se le notaba la incomodidad por la situación y a Benítez le preguntaron en rueda de prensa por el tema: "Cuando hacemos un análisis, nos olvidamos de que es un futbolista que ha estado 55 días lesionado. No hay ningún problema, es un gran jugador. Cuanto más entrene y juegue estará más cerca del James que todos queremos y conocemos”, declaró.



“No le voy a dar más vuelta. Ya he hablado con él. El tema es claro, lo que quiero es ver al mejor James en cada partido, metiendo muchos goles”, agregó Benítez.



Los dos partidos siguientes, James los jugó completos, contra Getafe y Villarreal. Luego fue reemplazado en un 10-2 contra Rayo Vallecano, en el que dio tres asistencias, y contra Real Sociedad, el último juego de 2015.



El primero de enero de 2016, James fue perseguido por la policía por andar a más de 200 kilómetros por hora en su vehículo, un Audi A8. Alcanzó a llegar a Valdebebas. "Hablamos de un asunto privado. James es un buen chico, es serio. Él me ha dado sus explicaciones, nos explicó lo que pasó y a partir de ahí no hay nada más que decir", dijo Benítez sobre el tema. Pero en el partido siguiente, el 3 de enero, contra Valencia, fue suplente.



A Benítez lo silbó la tribuna por la decisión. Pero no fue la única pitada que sufrió: ya venía mal desde las derrotas con Barcelona y Valladolid. Y el 4 de enero, el DT fue destituido. Casi de inmediato, Florentino Pérez, el presidente del equipo, presentó a su reemplazo, Zinedine Zidane. Ya se sabe cómo fue la historia tanto para el francés como para el colombiano.



